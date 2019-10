Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 27 septembrie. Ziua de vineri, 27 septembrie, vine cu valori de pana la 23 de grade Celsius! Partea estica a Romaniei cunoaste scaderi de temperaturi cu pana la cinci grade si averse de ploaie dis-de-dimineata, in timp ce in vest vremea este ceva mai frumoasa!

- Prognoza meteo 15 septembrie. Saptamana se incheie in mai toate regiunile tarii cu temperaturi de pana la 25-26 de grade Celsius si cer insorit. Pe parcursul noptii insa, situatia se schimba drastic, mai ales in partea de vest a tarii.

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

- Prognoza meteo 22 august. Continua temperaturile caniculare! Ziua de joi aduce in Romania maxime de pana la 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in anumite regiuni, meterologii anunta cer noros, dupa apus.

- Prognoza meteo 16 august. Dupa o perioada in care Romania s-a aflat sub atentionare meteo de canicula, ANM a emis o informare in care se anunta ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului, in mai multe regiuni ale tarii.

- Dupa cateva zile de temperaturi caniculare, sfarsitul saptamanii aduce in mai multe regiuni ale tarii, averse de ploaie si furtuni. Bucurestenii insa, se bucura de o maxima de 34 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 8 august. Joi, in Romania, vor fi temperaturi caniculare! Se vor inregistra pana la 34 de grade. Cu toate acestea, in anumite regiuni ale tarii, spre sfarsitul zilei, nori isi vor face simtita aparitia.

- Prognoza meteo 3 august. Sambata, se anunta vreme insorita, cu temperaturi ridicate, intre 23 si 31 de grace Celsius, iar pe alocuri vor fi semanalate si precipitatii, insotite de descarcari electrice si vant moderat.