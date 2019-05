Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta nu a inceput cu vesti bune de la meteorologi. Desi temperaturile vor fi mai ridicate in comparatie cu cele inregistrate saptamana trecuta, cerul va fi innorat si este recomandat sa nu va uitati umbrela acasa!

- Prognoza meteo pentru marți, 16 aprilie. Vremea frumoasa pare sa fi parasit teritoriul Romaniei. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca perioada urmatoare va fi caracterizata de temperaturi sub media normala, ploi, lapovița și chiar ninsori.

- In Romania, duminica, 14 aprilie, cerul va fi innorat. Termometrele vor inregistra maxime de 15 grade, dar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața și va ploua mai toata ziua.

- Miercuri, in Romania, vremea va vi instabila. Cerul va avea momente in care va fi acoperit de nori si va ploua, dar va fi si senin. Ploile vor fi si sub forma de aversa si mai ales in regiunile vestice si la munte vor fi insotite de descarcari electrice.

- Luni, 8 aprilie, vremea va fi instabila, cu ploi cu tunete si fulgere in toata tara, anunța meteorologii. Temperatura maxima va fi de 19 grade. Vantul va sufla moderat, iar minimele termice vor ajunge la 2 grade.

- Prognoza meteo, marți, 2 aprilie. Vremea se schimba radical incepand de marți, atunci cand Romania va fi lovita de un val de aer polar. Meteorologii au anunțat ca temperaturile vor scadea chiar și cu 10 grade, in anumite regiuni.

- Saptamana se incheie cu temperaturi ridicate in mai toate regiunile țarii! Termometrele vor arata chiar și 20 de grade, iar cerul va fi senin! Meteorologii nu anunța precipitații, iar plimbarile in aer liber vor fi perfecte pentru orice familie, in ultima zi a lunii martie.

- Weekendul mult asteptat a sosit! Desi primavara a fost primita cu bratele deschise de bucuresteni, care vor putea iesi la terasa sau in parc fara nicio problema, alte regiuni ale tarii vor fi "impanzite" de umbrele!