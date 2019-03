Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a weekend-ului aduce pentru romani atat vreme insorita, cat si precipitatii pentru anumite regiuni. Insa, este clar pentru toata lumea ca primavara si-a intrat in rol si ca nu va abandona "scena" prea curand!

- Weekendul mult asteptat a sosit! Desi primavara a fost primita cu bratele deschise de bucuresteni, care vor putea iesi la terasa sau in parc fara nicio problema, alte regiuni ale tarii vor fi "impanzite" de umbrele!

- Prognoza meteo, joi, 14 martie. Primavara se instaleaza in toata tara, iar temperaturile din ultimele doua zile, care nu au fost foarte prietenoase, vor deveni istorie! Insa, precipitatiile mai raman in cateva regiuni.

- Prognoza meteo 2 martie. De la o zi la alta, vremea este tot mai schimbatoare. Daca in prima zi a primaverii, temperaturile au crescut considerabil, iata ca acum, in mai multe regiuni din Romania, se reinstaleaza frigul și posibilitațile de ploaie.

- Prognoza meteo, joi, 28 februarie. Pe teritoriul Romaniei, temperaturile se schimba de la o zi la alta. Insa, in ultima zi a iernii, meteorologii vin cu vesti bune. Vine primavara si nimic nu ii va sta in cale! Cel putin... pentru moment.

- Potrivit CNAIR, in urma avertizarii emise, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie, care vizeaza fenomene de ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitatii mixte si polei la nivelul intregii tari, drumarii de la CNAIR au actionat si actioneaza permanent…

- Conform CNAIR, nu sunt drumuri inchise sau restrictionate din cauza conditiilor meteorologice, iar drumarii actioneaza permanent. Incepand de duminica, de la ora 17.00, si pana luni, la ora 5.30, drumarii de la CNAIR au actionat pentru a mentine practicabila, in conditii de siguranta, reteaua…

- Ministerul Agriculturii vrea sa legifereze printr-o Lege a Laptelui modul in care consumatorii sunt informati corect in privinta conformitatii produselor alimentare ce au in compozitie produse lactate, intrucat controalele realizate anul trecut au scos la iveala ca 74% din agentii economici controlati…