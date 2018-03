Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 14 martie. Vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda pentru aceasta data, desi valorile termice vor marca o usoara scadere fata de zilele precedente. Nu scapam de ploi, iar cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp in zona de est a țarii. Cerul va fi mai mult noros, iar…

- Potrivit ANM, regimul termic va fi oscilant în urmatoarele doua saptamâni, la nivelul întregii țari, cu temperaturi maxime cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. Vor fi și intervale cu precipitații însemnate cantitativ pe arii extinse. Vremea 12 - 25 martie 2018 în…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. LUNI Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Astfel, temperaturile…

- Prognoza meteo 12 martie. Se anunța o primavara capricioasa. De astazi, vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova si 19 grade in sudul Munteniei, cu cele…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei. Incalzirea vremii este determinata de intrarea pe teritoriul țarii a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana,…

- Marți vremea se menține destul de rece in toata țara. Mai mult, e posibil sa avem avertizari meteo de polei marți, avand in vedere faptul ca va fi ploaie inghețata in dimineața zilei, in București. Temperaturile vor fi cuprinse intre 1 și 3 grade Celsius. In București, va ploua aproape toata ziua. Vremea…

- Chiar daca incepe sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, exista conditiipetnru formare poleiului si a lapovitei. De luni, vremea se va incalzi, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana si local in sud-vestul, sudul si estul teritoriului. La sfarsit de saptamana,…

- ANM a emis o actualizare privind prognoza meteo pentru zilele de 1 martie, 2 martie si 3 martie 2018. Vremea va fi geroasa, cu temperaturi de pana la minus 26 de grade Celsius. Vremea, joi, 1 martie 2018.Vremea va fi in continuare geroasa, mai ales dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii,…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Iarna revine in forța! Pe ultima suta de metri, luna februarie aduce ninsori și un ger naprasnic. Vom avea parte de temperaturi scazute in aproape toata tara. Temperaturile pleaca de la -16° C, in Nord, si ajung pana la 5° C, in Dobrogea, iar viteza vantului poate ajunge pana la 34 km/h. In București,…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 19 februarie - 4 martie. Deși primavara se apropie cu pași repezi, urmatoarele doua saptamâni vor fi marcate de perioade geroase, temperaturile putând atinge și minus…

- Vremea va fi mai rece decât în mod obisnuit, în special pe durata noptilor, în urmatoarele doua saptamâni, în timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie.Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor…

- Vremea se schimba radical de duminica, ninsorile si lapovita cuprinzand cea mai mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Inceputul primaverii aduce vreme calda, dar precipitatii din belsug in majoritatea regiunilor.

- Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice si sudice si apropiate de acestea in restul teritoriului, informeaza ANM. SAMBATA Ziua, cerul va fi temporar noros si doar izolat, cu precadere in zona Carpatilor Orientali, va ninge…

- Vremea continua sa fie mohorata, cu precipitatii in toate regiunile tarii, iar trecator vor fi conditii de polei. Ninsoarea si lapovita nu ne slabesc in zilele urmatoare, in timp ce temperaturile vor fi unele normale pentru aceasta perioada.

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- Vremea continua sa fie anormal de calda pentru luna februarie, insa incepand de sambata dupa-amiaza ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la munte se anunta lapovita si ninsori. De duminica, valorile termice vor marca o scadere.

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- Luna februarie incepe cu vreme de primavara! Temperaturile se vor mentine mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta data. Schimbarile climatice sunt ingrijoratoare, avand in vedere ca, in unele regiuni diferentele de temperatura sunt chiar cu 15 grade mai mari decat cele normale.

- PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal in rest. PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: In aceasta luna, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile: februarie, martie și aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vor fi și precipitații abundente. Luna februarie Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care…

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- Valorile termice vor marca o crestere usoara in cea mai mare parte a tarii, dar se vor situa in continuare sub pragul de ger dimineata si noaptea, insa pe arii mai restranse, doar in sud, centru si est.

- Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice si partial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului si noaptea potrivit ANM. MIERCURI In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Vremea se indreapta de la jumatatea saptamanii, insa, deocamdata, temperaturile deosebit de scazute ne dau batai de cap. Meteorologii spun ca abia de joi incep sa creasca temperaturile si se va simti o ameliorare termica.

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- Vremea va continua sa fie oscilanta pe durata urmatoarelor doua saptamâni, cu perioade în care vor predomina precipitatiile mixte si ninsorile, însa vor fi si zile cu temperaturi de pâna la 9 grade Celsius, în

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 09.01.2018 ORA 08 – 10.01.2018 ORA 08 Valorile termice vor scadea, cerul va fi mai mult Post-ul METEO: Gata cu temperaturile ridicate! Cum va fi vremea maine apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea a inceput sa fie fitoasa! Cand vrem soare nu ne da, cand vrem zapada, nu avem! Astazi avem parte de o zi de ianuarie minunata, de parca am fi in luna martisorului, nu in mijlocul iernii. In loc sa ne dam cu sania, ne plimba prin parc sub razele soarelui! Maxima zilei este de 14 grade, iar minima…

- Dupa cea mai calduroasa noapte de Revelion, cu maxime de 11 grade, vremea incepe sa se raceasca. Vor aparea precipitatii, iar temperaturile scad simtitor, insa nici vorba de ger, asa cum e traditia de Boboteaza.

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- ”Spre sfarșitul saptamanii, vremea se va incalzi treptat, astfel incat in ziua de Craciun va deveni mai calda decat in mod obișnuit in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 și 8 grade in interiorul arcului carpatic și mai ridicate de atat in regiunile extracarpatice, undeva…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Desi suntem in plina iarna, specialistii fac prognoze pentru vara viitoare. Se anunta caldura torida si seceta prelungita, ceea ce ar trebui sa-i determine pe agricultori sa-si adapteze tehnologiile, folosind hibrizi sau soiuri care sa reziste la vremea extrema.