Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 15 octombrie, prognoza meteo pentru perioada 15-28 octombrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Vezi și prognoza meteo in intervalul 15 octombrie – 12 noiembrie. Afla cum va fi vremea…

- Documente atasate: Prognoza meteo pe doua saptamani MUNTENIA Vremea va fi in general frumoasa, cu temperaturi in general ușor mai ridicate decat in mod normal in prima saptamana. Valorile termice diurne se vor menține in jurul mediei de 22 de grade pana in data de 12 octombrie cand vor marca…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 17 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 17-30 septembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, dar mai ales daca vin ploile de toamna sau daca temperaturile scad drastic, in urmatoarea…

- Prognoza meteo pentru perioada 3-16 septembrie 2018, emisa de ANM. In Transilvania, vremea se raceste in urmatoarea saptamana, apoi se incalzeste iar. Pana in 6 septembrie, sunt asteptate ploi. Prognoza meteo pentru perioada 3-16 septembrie 2018 in Banat In Banat, vremea va fi calda in prima zi, cu…

- Meteorologii ANM au dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamâni. Pe litoral, vremea va fi calduroasa. Instabilitatea atmosferica va fi redusa, exceptând intervalul 19-21 august, când va crește probabilitatea pentru ploi de scurta durata și când vor fi posibile…

- BANAT Vremea va fi calduroasa in orele amiezilor aproape pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza. Media regionala a temperaturilor maxime diurne se va situa frecvent in jurul a 32 de grade, cu o ușoara tendința de scadere abia la sfarșitul celei de a doua saptamani,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 30 iulie, prognoza meteo pentru perioada 30 iulie-12 august, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, dar mai ales daca scapam de ploi sau nu, in urmatoarea perioada. Prognoza meteo pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 23 iulie, prognoza meteo pentru perioada 23 iulie-5 august, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, darmai ales daca scapam de ploi sau nu, in urmatoarea perioada. Va reamintim ca va fi…