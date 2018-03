Prognoza meteo 14 martie: Nu scăpăm de ploi! Prognoza meteo 14 martie. Vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda pentru aceasta data, desi valorile termice vor marca o usoara scadere fata de zilele precedente. Nu scapam de ploi, iar cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp in zona de est a țarii. Cerul va fi mai mult noros, iar la munte, in […] The post Prognoza meteo 14 martie: Nu scapam de ploi! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 12 martie. Se anunța o primavara capricioasa. De astazi, vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova si 19 grade in sudul Munteniei, cu cele…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- Prognoza meteo 9 februarie. De la geci de iarna, trecem la tricouri! Și astazi, vremea se va menține calda și frumoasa. Se vor inregistra ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 9 februarie.…

- Prognoza meteo 8 martie. De Ziua Femeii, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros și va ploua, ziua in vest și sud-vest și doar izolat in rest, iar noaptea cu precadere in nord-vest și centru. La munte se vor semnala precipitații…

- Marți vremea se menține destul de rece in toata țara. Mai mult, e posibil sa avem avertizari meteo de polei marți, avand in vedere faptul ca va fi ploaie inghețata in dimineața zilei, in București. Temperaturile vor fi cuprinse intre 1 și 3 grade Celsius. In București, va ploua aproape toata ziua. Vremea…

- Dupa o saptamana de frig, drumuri necurațate de zapada și bulgareli pe cinste, vine vremea sa ne lasam manușile și fularul acasa. Pentru ca vremea se va incalzi ușor și vom simți, in sfarșit, ca a venit primavara. Nu va grabiți, pentru ca și aceste variații de temperatura sunt inșelatoare. Așa ca mare…

- Vremea va fi in continuare geroasa in cea mai mare parte a tarii și se intorc ninsorile. Cerul se va innora treptat si va ninge, in general slab cantitativ, in Banat si Oltenia, cea mai mare parte a Crisanei si Munteniei si pe arii restranse in celelalte regiuni, potrivit ANM. In sud-vestul teritoriului,…

- Deși este prima zi de primavara, este cea mai friguroasa din acest an. Joi, 1 martie, valul de frig va persista și va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, in intensificare noaptea, cand temperatura va cobori spre -17…-15 grade, posibil mai scazuta, pana in jurul valorii de -21 de grade la periferie.…

- ANM a emis o actualizare privind prognoza meteo pentru zilele de 1 martie, 2 martie si 3 martie 2018. Vremea va fi geroasa, cu temperaturi de pana la minus 26 de grade Celsius. Vremea, joi, 1 martie 2018.Vremea va fi in continuare geroasa, mai ales dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii,…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Prognoza meteo pentru intervalul 23-25 februarie, data publicitații de ANM, arata ca vremea va fi in general inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, atat sub forma de ninsoare, cat și de ploi. In perioada 23025 februarie vremea va fi inchisa, se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare inchisa și temporar se vor semnala precipitații in majoritatea regiunilor. La munte va ninge. Saptamana viitoarea, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada, geroasa in special dimineața și noaptea in majoritatea regiunilor. …

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Vremea va fi mai rece decât în mod obisnuit, în special pe durata noptilor, în urmatoarele doua saptamâni, în timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la

- Se intoarce iarna! Cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab și moderat. Pe arii extinse vor cadea precipitații mai ales sub forma de ninsoare. In extremitatea sudica și de sud-est a țarii vor predomina ploile. De asemenea, se vor semnala condiții de polei. Cantitațile de apa vor fi…

- Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice si sudice si apropiate de acestea in restul teritoriului, informeaza ANM. SAMBATA Ziua, cerul va fi temporar noros si doar izolat, cu precadere in zona Carpatilor Orientali, va ninge…

- Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult noros in Moldova, unde vor predomina ninsorile si vor fi conditii de ghetus, cu precadere in nordul si centrul regiunii, dar si in zona Carpatilor Orientali, unde va mai ninge slab, informeaza ANM.

- Vremea va fi predominant inchisa si pe arii extinse vor cadea precipitatii mai ales sub forma de ninsoare. Doar in extremitatea sudica si de sud-est a tarii vor predomina ploile. Cantitatile de apa vor fi local mai insemnate in special in regiunile sudice, iar la munte se va depune un strat consistent…

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Vremea va fi in general inchisa in zonele joase de relief din sudul si partial din centrul tarii, unde nebulozitatea stratiforma va fi persistenta in mare parte a intervalului, iar la inceputul zilei si noaptea local, in special in Campia Romana, va fi ceata, asociata cu burnita, informeaza ANM.

- Cerul va avea innorari in cea mai mare parte a tarii. Pe parcursul zilei vor fi ploi in majoritatea zonelor, dar de scurta durata si slabe cantitativ. In nord-vestul si centrul tarii innorarile vor fi persistente si pe arii extinse vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie, ziua, iar noaptea,…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte.

- Vremea in Alba: In saptamana care urmeaza temperaturile maxime in localitațile din județ vor urca pana la valori de 9-10 grade Celsius. Sunt posibile precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, la inceputul saptamanii și in weekend. La munte, pe timp de noapte, minimele vor atinge, sambata, -14 ……

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile. Se pare ca vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vom avea parte și de precipitații abundente. Vremea in FEBRUARIE 2018 Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal. Daca media…

- Cum va fi VREMEA de Paște 2018. Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 luni, publicata de ANM. Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce in luna aprilie, temperaturile…

- Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice si partial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului si noaptea potrivit ANM. MIERCURI In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei in Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si izolat in restul teritoriului

- Vremea va fi geroasa dimineata si noaptea, local, in nordul, nord-estul si centrul tarii, precum si in Subcarpatii Getici. In regiunile sudice si sud-estice vor fi innorari si local va ninge slab.

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- Vremea va fi cu mult mai calda decat in mod obisnuit la sfarsit de decembrie. Cerul va fi temporar noros si va ploua, in timpul zilei, in jumatatea vestica a tarii, iar noaptea si in restul teritoriului.

- Vremea va fi calda și in urmatoarele zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa, spre sfarsitul anului, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din…

- Vremea va fi mai calda în urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pâna la 13 grade Celsius în unele zone ale tarii, însa spre sfârsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, în timp

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Marți, 19 decembrie Vremea va fi ușor mai rece, marți, pentru aceasta perioada. Vor fi precipitații slabe, predominant sub forma de ninsoare in sudul țarii. [citeste si] Miercuri, 20 decembrie Cerul va fi temporar noros și vor fi ninsori slabe, pe arii restranse la munte…

- Vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit in a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a tarii. Vor fi innorari mai persistente in zonele joase de relief din Oltenia, Muntenia si Transilvania, dar si in nordul Moldovei, iar in restul teritoriului cerul va fi temporar noros.

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- PROGNOZA METEO. Vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor. Luni, cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si mai mult noros in restul teritoriului, iar in sud si sud-vest precipitatiile vor fi pe arii relativ extinse. Si la Ploiesti a inceput sa ninga duminica seara. PROGNOZA METEO…

- VREMEA IN WEEKEND Sambata – IN TARA Vremea se va raci in vest si nord, dar se va mentine deosebit de calda in restul tarii. Ziua cerul va fi variabil, cu innorari si ploi in jumatatea vestica a teritoriului. Seara si noaptea aria nebulozitatii se va extinde si va ploua moderat cantitativ in sud si est,…

- Desi valorile termice vor fi in scadere, vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 12 grade, iar cele minime intre -4 si 6 grade. Cerul va fi temporar noros.