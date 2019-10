Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 29 septembrie. Dupa cateva zile in care Romania a stat sub cod galben si portocaliu de vreme rea, meteorologii vin cu vesti bune! La sfarsit de saptamana, se inregistreaza maxime de 27 de grade Celsius, in special in partea de sud a tarii, iar ploile raman doar o amintire. Cel putin,…

- Prognoza meteo 26 septembrie. Se apropie usor-usor sfarsitul de saptamana, iar aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania! Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade Celsius pe timpul zilei, in majoritatea regiunilor tarii. Noaptea insa, valorile vor fi ceva mai ridicate, in comparatie…

- Prognoza meteo 21 septembrie. Toamna si-a intrat in rol cu adevarat! Sambata, pentru toate regiunile tarii, meteorologii anunta temperaturi cu pana la 10 grade mai scazute decat saptamana trecuta. Termometrele vor arata pana la 19 grade Celsius, iar noaptea, in vestul tarii, se vor inregistra 2 grade…

- Prognoza meteo 15 septembrie. Saptamana se incheie in mai toate regiunile tarii cu temperaturi de pana la 25-26 de grade Celsius si cer insorit. Pe parcursul noptii insa, situatia se schimba drastic, mai ales in partea de vest a tarii.

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

- Prognoza meteo 24 august. Meteorologii anunta in continuare temperaturi caniculare in partea de sud a tarii. Weekend-ul aduce in Romania maxime de pana la 33 de grade Celsius. In mai multe regiuni ale tarii, se vor inregistra averse de ploaie si furtuni.

- Dupa cateva zile de temperaturi caniculare, sfarsitul saptamanii aduce in mai multe regiuni ale tarii, averse de ploaie si furtuni. Bucurestenii insa, se bucura de o maxima de 34 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 25 iulie. Iata ca, in sfarsit, furtunile pleaca de pe teritoriul Romaniei. Sunt asteptate maxime de pana la 30 de grade Celsius, iar pe litoral va fi vreme numai buna de plaja!