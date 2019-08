Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

- Prognoza meteo 24 august. Meteorologii anunta in continuare temperaturi caniculare in partea de sud a tarii. Weekend-ul aduce in Romania maxime de pana la 33 de grade Celsius. In mai multe regiuni ale tarii, se vor inregistra averse de ploaie si furtuni.

- Prognoza meteo 22 august. Continua temperaturile caniculare! Ziua de joi aduce in Romania maxime de pana la 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in anumite regiuni, meterologii anunta cer noros, dupa apus.

- Prognoza meteo 16 august. Dupa o perioada in care Romania s-a aflat sub atentionare meteo de canicula, ANM a emis o informare in care se anunta ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului, in mai multe regiuni ale tarii.

- Prognoza meteo 8 august. Joi, in Romania, vor fi temperaturi caniculare! Se vor inregistra pana la 34 de grade. Cu toate acestea, in anumite regiuni ale tarii, spre sfarsitul zilei, nori isi vor face simtita aparitia.

- Prognoza meteo pentru sambata, 29 iunie. Vremea se schimba radical, dupa ce, astazi, toata Romania se topește sub un val de aer canicular și este și martora unor furtuni, pe alocuri. Temperaturile se mențin la valori mai mici, iar in unele zone este posibil sa cada averse sub forma de ploaie.

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar luni, 17 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand, iar Romania nu scapa de sub avertizarile de cod portocaliu și galben de furtuni.

- Teoretic, vara a venit. Practic, lucrurile nu stau chiar asa! In majoritatea regiunilor tarii, meteorologii anunta vreme capricioasa, cu averse de ploaie si furtuni. Soarele se lasa asteptat!