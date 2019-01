Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta prognoza de vreme pentru perioada 7 -20 ianuarie, in toate regiunile din tara. In mai multe zone, temperaturile nocturne vor fi sub pragul de ger, in 8 si 9 ianuarie, cu temperaturi de - 14 grade.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 10-23 decembrie 2018. Potrivit meteorologilor, se vor inregistra diferențe de temperatura, dar și prezența ... The post Cum va fi VREMEA pana in 23 decembrie, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 10-23 decembrie, in regiuni din tara. Potrivit ANM, temperaturile raman mai ridicate decat specificul climatologic al acestei perioade din an

- Vremea se va raci incepand cu ziua de miercuri, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit careia precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare nu vor lipsi in perioada 10 - 23 decembrie 2018.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 12-25 noiembrie 2018. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea incepand de miercuri, iar prognoza meteo aduce ploi, lapovița, ninsori și temperaturi cu minus in termometre. In Transilvania, temperatura aerului…

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar din 21 octombrie ploile vor pune stapinire pe Romania. Un val de aer rece va patrunde in tara noastra, la sfarsitul saptamanii, in noaptea de sambata spre duminica. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 15 octombrie, prognoza meteo pentru perioada 15-28 octombrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Vezi și prognoza meteo in intervalul 15 octombrie – 12 noiembrie. Afla cum va fi vremea…

- Vremea se va mentine, in general, calda pe parcursul urmatoarelor patru saptamani, valorile termice situandu-se in limitele climatologice normale ale perioadei, reiese din prognoza speciala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 15 octombrie - 12 noiembrie 2018,…