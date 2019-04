Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta de zapada, numita de meteorologi o „bomba ciclonica”, va lovi, in orele urmatoare mai multe zone din SUA. Furtuna va aduce un vant neobișnuit de puternic, de pana la 110 km/ora, asemanator uraganelor, viscol și inundații, scrie CNN. „Bomba ciclonica” se formeaza atunci cand apare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o atentionare de vreme rea. In intervalul 11 martie, ora 21 – 12 martie, ora 11, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații, care vor depași 10 l/mp și local 15…20 l/mp. Acestea vor fi sub forma…

- Cel putin 23 persoane si-au pierdut viata, inclusiv copii, și alte 40 au fost ranite, duminica, intr-o tornada care a provocat pagube "catastrofale" in Alabama din sud-estul SUA și in Georgia, dar probleme au fost și in Florida, potrivit anuntului facut de un serif local intr-o inregistrare video publicata…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit specialistilor, vremea se raceste simtitor. Citeste prognoza meteo completa pentru urmatoarea perioada.

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat, marți, ca vremea va ramane inchisa in urmatoarele doua zile, la nivelul Capitalei, cu precipitații la inceput sub forma de ninsoare slaba, iar ulterior mixte. In ziua de marti, pana la ora 20:00, vremea va fi in general inchisa. Trecator se vor semnala…

- "Furtuna cea mare se va abate asupra noastra in ultima parte a diminetii de astazi. Pot sa va spun asta cu siguranta", a declarat meteorologul David Roth de la Centrul de Previziuni Meteorologice din cadrul Serviciului National de Meteorologie (NWS) al Statelor Unite, cu sediul in College Park, o…

- Furtuna de zapada care a adus cantitati importante de precipitatii in statele din Midwest (centru-nord) provocand moartea a cel putin cinci persoane, victime ale unor accidente rutiere, blocand mai multi soferi pe drumurile din Missouri si anuland zeci de zboruri, s-a deplasat sambata spre est, catre…