Prognoza completă - Cum va fi vremea de 1 Mai în România Meteorologii au anunțat pentru urmatoarele zile temperaturi in scadere, instabilitate atmosferica și vant puternic in majoritatea zonelor țarii. De 1 Mai, vantul puternic va pune stapanire pe sudul Romaniei, atingand la rafala viteze de 55-65 km pe ora. Incepand cu ziua de marți, temperaturile se vor afla in scadere in majoritatea zonelor țarii, instabilitatea atmosferica fiind cuvantul de ordine al acestei zile. „Avem o schimbare…

