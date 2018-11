Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta, pentru weekend, o vreme deosebit calda si temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, iar in Bucuresti in zilele de sambata si duminica se vor inregistra valori de pana la 19 grade, potrivit Mediafax. „In acest weekend, vremea va fi…

- Vremea in weekend 3, 4 noiembrie se anunța a fi calda, cu temperaturi mai ridicate fața de normalul acestei perioade, dar izolat iți va face apariția și ceața. Meteorologii au vești bune și pentru locuitorii Capitalei. Prognoza meteo pentru acest weekend anunța vremea frumoasa pentru majoritatea regiunilor.…

- Meteorologii anunta, pentru weekend, o vreme deosebit calda si temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, iar in Bucuresti in zilele de sambata si duminica se vor inregistra valori de pana la 19 grade.

- Meteorologii anunta, pentru acest weekend, o vreme deosebit calda si temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara. „In acest weekend, vremea va fi deosebit de calda in regiunile intracarpatice, acolo unde temperaturile ...

- Meteorologii anunta, pentru weekend, o vreme deosebit calda si temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, iar in Bucuresti in zilele de sambata si duminica se vor inregistra valori de pana la 19 grade.

- Astazi cerul va fi variabil in toata tara, iar precipitatii nu se prevad. Vantul va sufla slab. La Briceni si Soroca se vor inregistra 17 grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei se asteapta 19 grade Celsius. La Tiraspol si Leova se vor inregistra 20 grade.

- Vremea in weekend va fi in general calda si insorita, cu temperaturi maxime de pana la 25 de grade, in special in vestul si nord-vestul tarii. Sambata si duminica noaptea, insa, se vor inregistra -2 grade la munte.

- Vremea in weekend va fi in general calda si insorita, cu temperaturi maxime de pana la 25 de grade, in special in vestul si nord-vestul tarii. Sambata si duminica noaptea, insa, se vor inregistra -2 grade la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambata vremea se…