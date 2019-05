Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pana in 17 iunie. Daca temperaturile vor fi obișnuite pentru aceasta perioada, precipitațiile vor fi excedentare, in urmatoarele doua saptamani. Saptamana 20-27 mai Valorile termice se vor situa, in general, in jurul celor specifice acestei…

- Temperaturile aerului vor fi in scadere in urmatoarele doua zile in majoritatea regiunilor tarii, atat pe timpul zilelor, cat mai ales pe durata noptilor, iar ploile vor fi prezente aproape zilnic, mai intens dupa data de 12 mai, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabile…

- Vremea se va mentine instabila in urmatoarele 48 de ore in majoritatea regiunilor si cu toate ca valorile termice diurne vor ajunge pana la 22 de grade Celsius, innorarile si ploile nu vor lipsi, a declarat, vineri, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Vremea se va incalzi treptat in majoritatea regiunilor in urmatoarele patru saptamani, ajungand ca in cea de-a doua saptamana a lunii mai mediile termice sa fie peste normele perioadei in cea mai are parte a teritoriului, reiese din estimarile Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabile…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pe urmatoarele doua saptamani, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se raceste in aceasta saptamana. Temperaturile vor creste, de Florii. Vor fi ploi mai ales in intervalul 9-13 aprilie. In Transilvania, vremea se va raci treptat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani.Conform specialistilor, in aceasta saptamtna vor avea parte de o racirea accentuata, astfel ca maximele vor scadea usor sub normalul pentru ultima decada de martie. La inceput de aprilie, vremea se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 18-31 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci, in urmatoarele zile. Miercuri, in sud, temperaturile vor scadea cu pana la 12 grade. Valorile in termometre nu vor mai depasi 14 grade Celsius, fata de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 martie – 1 aprilie 2018. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in prima luna de primavara. Astfel, potrivit specialistilor ANM, pe tot intervalul de prognoza vremea va fi mai calda decat normalul…