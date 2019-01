Stiri pe aceeasi tema

- Un val de ger a pus stapanire pe Romania, iar prognoza emisa de Administrația Naționala de Meteorologie arata ca cel puțin inca doua zile temperaturile vor scadea și pana la - 24 de grade Celsius.

- Precipitatiile abundente, ninsorile si viscolul, isi vor face aparitia dupa 1 ianuarie, la fel si gerul cumplit. Conform prognozei publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru intervalul 24 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, de Revelion, in mpjoritatea regiunilor vom avea…

- Pe langa informarea meteo de precipitatii – indeosebi sub forma de ninsori – facuta publica in aceasta prima zi a saptamanii si valabila pana marti la pranz, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis si o prognoza speciala pentru Capitala. Si acest mesaj va ramane in vigoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat prognoza pe patru saptamani. Estimarile sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat previziunile pentru luna decembrie. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor…

- Temperatura medie multianuala a lunii noiembrie nu mai depaseste 8 grade Celsius decat, poate, in zona litoralului, in timp ce la nivel de precipitatii acestea vor fi in usoara crestere fata de octombrie, reiese din prognoza meteorologica a perioadei analizate, publicata de Administratia Nationala de…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat prognoza pentru urmatoarele 30 de zile. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor…

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar din 21 octombrie ploile vor pune stapinire pe Romania. Un val de aer rece va patrunde in tara noastra, la sfarsitul saptamanii, in noaptea de sambata spre duminica. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani…