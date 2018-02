Profitul Transgaz a crescut in 2017 cu 1% fata de 2016 Compania de transport al gazelor Transgaz a inregistrat in 2017 un profit net de 602,2 milioane lei, in crestere usoara fata de 2016 cand rezultatul a fost de 594,5 milioane lei, se arata intr-un document al companiei, care prezinta situatia indicatorilor preliminati pe anul trecut. Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii au fost de 1,8 miliarde lei, in scadere cu 4% fata de anul anterior. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Altur (ALT), producator de piese auto, a raportat in 2017 un profit de 241.779 lei, fata de o pierdere de 249.182 lei in 2016, in conditiile in care cifra de afaceri a companiei a ajuns la 97,8 milioane lei, echivalentul unui avans de 6,7% comparativ cu 2016. Veniturile totale din exploatare…

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Ropharma (RPH), compania farmaceutica controlata de omul de afaceri Mihai Miron, a realizat in 2017 venituri din exploatare de 490,7 milioane lei, in crestere cu 4% fata de 2016, si a obtinut un profit de 8,94 milioane lei, cu 314.090 lei mai mult decat in 2016, echivalentul unei cresteri de 4%.…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Oficialii companiei spun ca cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat.”Atat zborurile catre destinatiile externe, cat si cele locale, au inregistrat cresteri cu doua cifre in ultimii ani. 2017…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Vanzarile trimestriale ale companiei PepsiCo au fost mai slabe decat asteptarile, afectate de o cerere din ce in ce mai scazuta in America de Nord, insa compania a transmis ca a intensificat eforturile de a redyce costurile pentru a proteja business-ul, potrivit Wall Street Journal. Gigantul…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- BNI Romania, membra a Business Networking International, rețea globala de networking profesional pe baza de referințe, a realizat in 2017 afaceri de 6,2 milioane euro, in creștere cu 50% fața de anul precedent. Pentru 2018, compania estimează un ritm de creștere similar cu cel din 2017. Numai…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug bounty", programe prin care cei care descopera probleme de securitate in cadrul produselor companiei sunt recompensati financiar. Google Chrome si Android sunt doar cateva din produsele in jurul carora exista astfel de programe. In…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Grupul Jidvei a inregistrat anul trecut vanzari de 14 milioane de sticle, cu 13% mai mari fata de anul anterior, informeaza un comuncat al companiei, care detine 2.500 de hectare de plantatii proprii de vita de vie. Segmentul premium si superpremium, cu gamele Mysterium si Owner’s Choice…

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Compania americana PHI Group va cultiva plante medicinale organice, intre care și canabis, in Transilvania, ca urmare a incheierii unui acord cu un partener autohton. PHI Group, o companie care se concentrează pe fuziuni, achiziţii şi investiţii în resurse naturale, energie…

- SIXT Group Romania a inregistrat anul trecut afaceri de peste 27 milioane euro, cu 10% peste nivelul din 2016, si mizeaza pe o crestere de 20% in acest an, cand urmeaza sa investeasca peste 20 de milioane de euro in toate diviziile sale. Compania are 4.000 de autoturisme in administrare…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

- Un numar de 23 de milioane de persoane au fost victime ale criminalitatii informatice in 2017 in Germania, echivalentul a circa 38% din totalul adultilor care se afla cu regularitate online, a informat marti compania americana de securitate informatica Norton by Symantec, relateaza DPA, informeaza AGERPRES…

- Compania de Cai Ferate a platit anul trecut aproximativ 13 milioane de lei pentru maturarea garilor. Potrivit contractelor incheiate de CFR, firmele sunt obligate sa faca curațenie generala și de intreținere in fiecare stație CFR....

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Și compania taiwaneza Asus a anunțat ca va mai face investiții in eSport, doar ca limitate la echipele chineze. Iar investițiile companiei vor ajunge la cifra de 16 milioane de dolari. Asus nu este straina de eSport, compania deținand Asus Republic of Gamers – practic propria…

- NEWS ALERT Clujana a intrat in insolventa. Instanta a admis cererea fabricii clujene Decizia a fost luata miercuri de Tribunalul Specializat Cluj, dupa ce acum o saptamana instanta a amanat luarea unei decizii. Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa…

- Veniturile proprii ale municipiului Satu Mare vor fi in acest an cu 21 de milioane de lei mai mici decat in anul precedent, cu toate ca de la 1 ianuarie 2018 au fost majorate impozitele locale cu 20%.

- Amanare in dosarul insolventei Clujana Tribunalul Specializat Cluj a decis sa amane judecarea cauzei in care conducerea societatii Clujana SA a cerut intrarea in insolventa. Termenul de judecata a fost 10 ianuarie, iar cauza a fost amânata cu o saptamâna, pentru data de 17 ianuarie.…

- Teraplast (TRP) a preluat activitatea Politub incepand cu data de 31 decembrie 2017. Pretul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii Teraplast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 milioane lei, la 131 milioane lei. 0 0 0 0…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- La finalul lunii noiembrie, Werner Wolff, fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an. Reevaluarea cheltuielilor a generat, intr-o prima etapa, optimizarea activitatilor…

- Compania de Drumuri a incasat in primele 11 luni ale anului 1,2 miliarde de lei ( aproape 270 milioane de euro) doar din taxa de drum și a aplicat 570 000 de sancțiuni pentru șoferii care au fost prinși fara rovinieta valabila. Veniturile din taxa de drum – 1,2 miliarde lei – sunt consistente raportate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane – utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare ale centralei in anul 2018,…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Compania multinationala Anchor Grup, jucator in sectoarele rezidential, spatii de birouri si comerciale, a investit in Romania, in cele doua decenii in care a fost prezenta pe piata locala, peste 400 de milioane de euro.

- Asesoft Technologies, aflata in faliment, incepe sa isi vanda activele. Compania a incheiat anul trecut cu pierdere de 29,2 milioane de lei, dublu fata de anul precedent. Asesoft are datorii de peste 97 milioane de lei si incearca acum sa vanda 3 terenuri (in suprafata cumulata de circa 1.890 metri…

- Compania VCST Automotive Production Alba, subsidiara locala a grupului belgian VCST, producator de componente auto, a finalizat o investitie de 18,7 milioane lei (4 milioane euro), in extinderea spatiilor de productie. Spatiile de productie si birourile au fost extinse cu 5.400 mp si a fost construita…

- Kingfisher, unul dintre liderii pietei de bricolaj si amenajari interioare din Europa si compania mama a Brico Depot Romania, a anuntat, in august, ca a semnat contractul de achizitie a 100% din actiunile Praktiker Romania de la familia Susli, pentru o suma care nu a fost data publicitatii. Prin aceasta…

- Compania romaneasca GreenWeee, parte a grupului integrat de reciclare Green Group, a investit aproximativ 5 milioane de euro intr-o noua fabrica de tratare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, compania dubladu-si astfel capacitatea de tratare a acestor tipuri de deseuri la 100.000 tone…

- Obligatiunile corporative emise de Bittnet Systems intra astazi la tranzactionare in cadrul Sistemului Alternativ administrat de BVB, cu simbolul BNET22, valoarea totala a emisiunii fiind de 4,5 milioane lei. Emisiunea include 45.000 de obligatiuni, denominate in lei, cu o valoare…

- Compania de dezvoltare imobiliara London Partners construieste 236 de apartamente in zona Unirii din Capitala, proiect cu o investitie estimata la 26 milioane de euro (inclusiv TVA), potrivit unui comunicat...

- Un incident petrecut în urma cu aproximativ un an a compromis datele a 57 de milioane de clienți și șoferi UBER, însa compania a dezvpluit aceasta informație abia marți.Astfel, în 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane…

- ​eMAG, cel mai mare retailer online local, anunta ca s-au comandat de Black Friday 1,1 milioane de produse in valoare totala de 360 milioane lei, cu 20% mai mult decat anul trecut. Compania spune ca romanii au tot mai multa incredere in plata cu cardul, dovada fiind si procentul record din acest an.…

- Compania Naționala Aeroporturi București s-a clasat pe primul loc in domeniul aviație-servicii aeroportuare, in topul 2017 Major Companies in Romania, realizat de portalul doingbusiness. Aeroporturi București a avut in anul 2016 o cifra de afaceri de peste 861,3 milioane lei, in creștere cu…