- Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor avea loc duminica, dupa ce, la primele trageri loto ale lunii noiembrie, Loteria Romana a acordat 13.300 de castiguri, in valoare...

- Pentru operatorul de servicii medicale private, Romania reprezinta cea de-a treia piața ca pondere a veniturilor, dupa Polonia și Germania. Compania internaționala de servicii medicale și diagnostic Medicover a anunțat ca veniturile grupului pe piața din Romania au inregistrat o creștere cu 20% in…

- Medicover, companie internationala de servicii de sanatate si diagnostic listata la Bursa din Suedia – Nasdaq Stockholm, a prezentat astazi raportul interimar pentru primele noua luni ale anului 2018.

- Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,472 miliarde euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 123 milioane euro, balanta veniturilor primare a avut un deficit mai redus cu 304 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare un excedent…

- Deficitul de cont curent din primele sapte luni ale acestui an a fost de peste 4,8 miliarde de euro, o crestere de 15,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, influentat puternic de deficitul comercial care continua sa se adanceasca. Datele la sapte luni ofera sub­­stan­ta pentru…

- Grupul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va continua sa deruleze operatiuni de productie si distributie in Turcia, fara nicio modificare a planurilor sale dupa recentele fluctuatii ale cursului de schimb, informeaza cotidianul Daily Sabah, preluat de Agerpres. Renault colaborează de aproape…

- O cifra de afaceri mai mica decat in 2015 și in 2016. Venituri mai puține decat in anii 2015 și 2016, dar și cheltuieli mai mici. Acesta este, pe scurt, bilanțul Recons Arad pentru anul trecut. Un bilanț care vorbește de la sine despre societatea care se ocupa de Ștrandul Neptun, Patinoarul Municipiului…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunța rezultate financiare imbunatațite pentru primul semestru din 2018. Astfel, veniturile in primele șase luni ale anului 2018 (fara influența veniturilor din asocieri in participațiune) au totalizat 440 milioane lei, cu 8,3% mai mult decat in primul…