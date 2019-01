Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege promovat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care se doreste amendarea bancilor la cifra de afaceri - speram sa fie adoptat cât mai curând, a declarat sâmbata, pentru Agerpres, Dorin Tanase, unul dintre coordonatorii Grupului Clientilor…

- Jean-Michel De Waele, profesor de stiinte politice: Guvernul roman este concentrat complet pe afacerile de coruptie din sanul guvernarii si incearca sa evite inchisoarea, pentru o parte dintre membrii sai. Este singurul lucru de care este interesat in prezent. Asadar, pot exista indoieli ca afacerile…

- „Poate in felul acesta, in ultimul an de mandat, președintele Iohannis va invața dialogul”, a precizat Bogdan Chirieac care a adaugat ca daca președintele Iohannis ar fi dialogat de la inceputul mandatului, Romania ar fi aratat altfel azi. Totuși, analistul politic nu crede in prezența președintelui…

- Cu o intarziere de circa 3 ani, Compania de Drumuri a deschis miercuri, 12 decembrie, circulatia pe 14 kilometri de sosea care fac parte din Autostrada Transilvania. Fara indoiala ca - prin aceasta inaugurare - s-a facut un pas inainte spre imbunatatirea conditiilor de trafic pe soselele din Romania.…

- Romgaz și-a anunțat intenția de a realiza o centrala pe gaze la Mintia. Aceasta ar urma sa fie funcționala in anul 2023. Oficialii de la Romgaz au stabilit data exacta a punerii in funcțiune și anume 31 august 2023. „Deja este incheiat studiul de prefezabilitate si am lansat licitatia pentru…

- Compania Romgaz a depozitat destule gaze naturale si e pregatita ptr iarna Compania Romgaz a depozitat suficiente gaze naturale si este pregatita pentru iarna, a anuntat ieri directorul general al societatii, Adrian Volintiru. La o conferinta desfasurata la Bursa de Valori Bucuresti,…

- Portofoliul Nestle Romania cuprinde o gama larga de produse din diverse categorii, pentru a raspunde cererii consumatorilor: bauturi (NESCAFE 3in1, NESCAFE Dolce Gusto, NESCAFE Gold, NESCAFE Brasero, Nesquik), dulciuri (JOE, Nesquik, Kit Kat, Lion, After Eight, Smarties), produse culinare (Maggi),…

- Au tinut “piept” ani la rand secetei, dar parca in 2018 fermierii se intalnesc cu un fenomen greu de perceput. De mai bine de trei luni in sol nu mai este apa, iar temperaturile sunt atipice anotimpului. Seceta a pus stapanire pe intregul judet. Fermierii au inceput sa intoarca sute de hectare de rapita.…