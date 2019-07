Profitul net al OMV Petrom, creștere semnificativă: Aproape 2 miliarde lei în primul semestru ​Profitul net al OMV Petrom a fost în primul semestru de 1,98 miliarde lei, cu 53% mai mare fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor raportate de companie. Investițiile s-au ridicat la 1,7 miliarde de lei.

​Aspecte cheie prima jumatate din 2019 vs prima jumatate din 2018, transmise de OMV Petrom



Valoarea vânzarilor consolidate a crescut în prima jumatate a anului 2019 cu 15% comparativ cu perioada similara din 2018, pâna la 11,32 miliarde de lei. Aceasta a avut loc in contextul unei baze de raportare reduse în 2018, când rafinaria… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

