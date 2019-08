Profitul net al Conpet a crescut cu 44,2% în primul semestru, la 31,18 milioane de lei Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut un profit net de 31,180 milioane de lei in primul semestru al acestui an, mai mare cu 9,554 milioane de lei (44,2%) fata de perioada corespunzatoare din anul precedent, cand a fost de 21,626 milioane de lei, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de la Bucuresti.



Profitul din exploatare realizat la 30 iunie 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018, a inregistrat o crestere de 9,804 milioane de lei (42,1%).



Compania a raportat, in primul semestru, o cifra de afaceri de 200,6 milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, dintre cele 4,53 milioane tone marfa care au tranzitat porturile Galati, Braila si Tulcea, gestionate de APDM Galati, peste 1,47 milioane tone marfa au provenit din importuri, 1,13 milioane tone marfa au fost exporturi, iar 1,92 milioane tone marfa din activitati de cabotaj…

- Inspectorii antifrauda au desfasurat, in perioada 1-4 august, actiuni de control operativ in municipiul Bucuresti, in urma carora au aplicat amenzi de 2,2 milioane lei, conform unui comunicat al Agentiei...

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. În trimestrul…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 28,76%, in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2018, la 3.196 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut de aproape trei ori in perioada 27 - 31 mai 2019, fata de saptamana precedenta, totalizand 466,051 milioane de lei, potrivit statisticilor publicate de BVB. In aceasta saptamana, s-au realizat…

- București – Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, a incheiat anul fiscal 2018 cu vanzari consolidate in valoare de 2,1 miliarde de lei (452 de milioane de euro) in Romania, inregistrand astfel o creștere de aproape noua procente in comparație cu anul precedent. Vanzarile totale…

- Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica a inregistrat in primul trimestru al anului un profit net de 38 milioane lei, cu 44% mai mic fata de perioada similara a anului trecut, cand se ridica la 68,2 milioane lei, potrivit datelor transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti…

- Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al anului 2019 un profit net de 541,9 milioane lei, mai mare cu 16,26% (plus 75,8 milioane lei) comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si o cifra de afaceri de 1,713 miliarde lei, in crestere cu 15,57% (plus 230,8 milioane lei), conform…