Profitul Facebook a crescut cu 39% in 2018, in pofida scandalurilor

2018 a fost un de cosmar pentru Facebook in termeni de imagine, insa acest lucru nu a impiedicat reteaua de socializare sa inregistreze un profit net record si sa atraga noi utilizatori.



In ultimul trimestru al anului trecut, profitul net al Facebook a crescut cu 61%, pana la 6,88 miliarde de dolari, iar cifra de afaceri trimestriala a crescut cu 30% pana la 16,9 miliarde de dolari. Pe ansamblul anului 2018, profitul net a crescut cu 39%, pana la 22,1 miliarde de dolari, in timp ce cifra de afaceri a crescut cu 37%, pana la 55,83 miliarde de dolari, informeaza AFP.



La 2,32…