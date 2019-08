Profitul BMW a scazut drastic in urma majorarii investitiilor in modelele electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile majore in vehiculele electrice si hibride au afectat profitul trimestrial al Bayerische Motoren Werke AG (BMW), in pofida majorarii vanzarilor, a anuntat joi producatorul german de masini de lux, transmit AP, Reuters si DPA potrivit Agerpres. Profitul inainte de taxe s-a situat la 2,05…

- OMV Petrom a afisat un profit in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Rata somajului in Grecia a scazut la 17,6% in aprilie, de la 18,2% luna precedenta, arata datele preliminare publicate joi de Institutul elen de Statistica (Elstat), transmite Reuters. Este cel mai scazut nivel al ratei somajului din iunie 2011. Conform datelor ajustate sezonier,…

- Bugetul general consolidat a consemnat dupa primele patru luni din anul 2019 un deficit de 11,4 miliarde lei, echivalent cu 1,11% din PIB estimat pentru anul in curs. Acest rezultat este cu 70% mai slab fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand minusul finantelor publice in perioada similara…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7619 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de nivelul atins luni. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Lira…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, este pregatit sa adopte o taxa pe tranzactiile financiare la nivel national, daca alte tari nu sunt dispuse sa o introduca, a anuntat publicatia Der Spiegel, transmite Reuters. Germania si alte state membre ale UE incearca sa ajunga la un acord privind…

- O treime din parlamentarii britanici au cerut miercuri retragerea investitiilor in petrol facute de fondul lor de pensii in valoare de 700 de milioane de lire (circa 790 de milioane de euro); intentia demersului este de a combate schimbarile climatice, la care contribuie exploatarea combustibililor…