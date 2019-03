Stiri pe aceeasi tema

- Romania a imprumutat astazi 3 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe șapte, 15 și 30 de ani. Este pentru prima data cand Romania se imprumuta pe 30 de ani in euro. Guvernul a luat 1,15 m...

- Guvernul a incercat sa extinda aria de investitii a Pilonului II, asa cum se face si in alte state, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului, nu va pleca nimeni din ţară, pentru că cele şapte fonduri de pensii din România administrează…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor fi dispuși sa investeasca in domenii prioritare, a declarat pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Eugen…

- Suma anuntata de Andreas Treichl, in conferinta cu prilejul publicarii rezultatelor anuale organizata la Viena, este mai mica decat estimarile analistilor potrivit carora povara pentru Erste Group a noii taxe ar urma sa se situeze in jurul a 120-150 milioane de euro pe ansamblul anului 2019. Treichl…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, pentru ȘTIRIPESURSE.RO (video jos), despre votul din comisia LIBE pentru Laura Codruța Kovesi, ca este bine ca Romania sa aiba un procuror-șef european cu un CV „ireproșabil”.„Nu am ce sa comentez, a fost un vot, s-a…

- Solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respingand criticile potrivit carora…

- Ford nu va accepta rezultatele "mediocre" de anul trecut, iar obiectivul producatorului auto in acest an este un profit aproape dublu comparativ cu 2018, se arata intr-un mail trimis angajatilor de directorul general Jim Hackett, transmite Reuters, conform agerpres.ro. In 2018, Ford a inregistrat…

- Moneda naționala pierde teren in fața monedei euro, ajungand la 4,6822 lei pentru un euro, potrivit informațiilor afișate de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dolarul american a crescut la randul sau, de la nivelul de 4,0802 lei la 4,0973 lei. La fel, francul elvetian a urcat de la 4,1524 lei…