- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Consiliul de Administratie al societatii Mamaia S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 05.04.2018, ora 12.00, iar in caz de neintrunire a cvorumului, se stabileste a doua sedinta in data de 06.04.2018, ora 12.00, la Ministerul Turismului, bd. Dinicu Golescu, sectorul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avut, marti, discutii cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto, cu privire la posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza pe ruta Budapesta - Bucuresti. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,02 miliarde de franci elvetieni (2,16 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere fata de 1,52 miliarde de franci elvetieni in 2016, transmite Reuters.

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Preţurile locuinţelor…

- CSM București disputa astazi, de la 15.45, al cincilea meci din Grupa Principala a Ligii Campionilor, impotriva danezelor de la Midtjylland. Ora de start a partidei care va avea loc la Sala Polivalenta din Capitala a fost modificata la solicitarea forului european de handbal (EHF). Clubul…

- Sandor Csanyi, presedintele OTP Group, a declarat astazi intr-o conferinta la Budapesta ca „are o presimtire rea” legata de rezultatul tranzactiei prin care sucursala locala a ungurilor a preluat Banca Romaneasca de la grupul elen National Bank of Greece. Csanyi se teme ca BNR nu isi va da acordul…

- Reprezentantii OMV Petrom colaboreaza cu expertii Consiliului Concurentei pentru realizarea monitorului preturilor la carburanti, insa nu se stie cu exactitate cand va fi gata proiectul, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei petroliere, intr-o conferinta de presa.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei.Citește și: BNR, anunț ingrozitor pentru romanii cu credite in lei: Indicele Robor a atins cel mai mare nivel din decembrie 2017…

- CryptoCoin Pro este a doua platforma de tranzactionare criptomonede pe piata din Romania care nu mai poate opera conturi in bancile romanesti dupa ce Banca Nationala a transmis pozitia oficiala a institutiei fata de monedele virtuale in urma cu doua saptamani, catalogandu-le drept „ active speculative,…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Ultimul raport al Bancii Nationale asupra evolutiei inflatiei contine o informatie ce nu pare sa aiba o baza reala. Este vorba de pretul unui litru de lapte, care, potrivit BNR, ar fi 2,7 lei.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Pe langa faptul ca adus in discutie decizia de majorare a ratei dobanzii de politica monetara, luata miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a facut referire si la Bitcoin. Mai exact, raspunzand unei intrebari vizand motivul pentru care Banca Nationala a emis, deunazi, un comunicat pe acest…

- Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici a spus: "Orice inseamna crestere pe aceasta zona e intr-adevar de luat in seama; o ingrijorare mai mare sau mai mica in functie de impactul pe care poate sa il aiba: fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca se va intalni cu premierul Viktor Orban, in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte de infrastructura mare, legatura Bucuresti- Budapesta de cale ferata de mare viteza, o discutie ca posibilitatea…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Electroputere SA Craiova a vandut doua terenuri si cladirile aferente catre firma Electroputere Parc, dezvoltatorul mallului cu acelasi nume, pretul total fiind de 9,88 milioane euro, din care 7,7 milioane euro au fost achitati la data semnarii contratului. Restul de 2,18 milioane euro vor…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a prelungit pentru inca șase luni mandatele administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A, in care Banca Centrala a introdus un regim de intervenție timpurie. Potrivit unui comunicat al BNM, Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis prelungirea…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- Rata inflatiei ar putea creste in prima parte a anului, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Puseul inflationist" ar urma insa sa fie tranzitoriu. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din…

- Ministerul Afacerilor Externe al României a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii României, dupa ce Ambasada României…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand ai o asemenea crestere economica, sa ai un deficit la limita permisa de UE... Din datele preliminare pe care le avem, deficitul fiscal se inchide sub 3%. Acesta lucru inseamna eforturi din partea Ministerului de Finante. BNR insista pe o structura…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- "Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Cluj-Napoca, 31 dec /Agerpres/ - Unul dintre cele mai mari orase din Romania, Cluj-Napoca este in mod egal un pol cultural si un centru administrativ, cu importante voci atat in domeniul justitiei, cat si al economiei sau al politicii. Efervescenta vietii acestui oras este sustinuta si de faptul…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia.”Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Banca Romaneasca este membra a Grupului National Bank of Greece. Activele romanesti ce fac obiectul tranzactiei sunt aferente sucursalei din Londra, respectiv ale filialei din Malta apartinand National Bank of Greece SA. Atat OTP Bank Romania, cat si Banca Romaneasca SA, activeaza in domeniul serviciilor…