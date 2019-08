Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) au cazut de acord la un summit din Chantilly, Franta, ca marile companii de tehnologie, precum Facebook, Google, Amazon si Apple, pot fi taxate in tarile unde obtin veniturile, chiar daca nu sunt inregistrate acolo. In…

- Compania israeliana suspectata ca a produs un soft de spionaj care a vizat WhatsApp le-a transmis clientilor ca dispune de tehnologie care poate accesa datele personale de pe serverele companiilor Apple, Google, Facebook, Amazon si Microsoft, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.Virusul…

- ​​Cele mai valoroase 3 branduri din lume sunt din IT: Amazon (comerț online), Apple (gadgeturi și computere) și Google (internet și alte inovații IT). Topul BrandZ din 2019 al celor mai valoroase branduri listate la bursa a fost publicat marți de WPP și Kantar la Bursa de la New York...Citește mai…

- Presedintele american Donald Trump a oferit luni cel mai solid indiciu de pana acum ca administratia sa va investiga ”monopolul” marilor companii americane de tehnologie, intr-un interviu acordat la CNBC, relateaza Business Insider, relateaza News.ro.Citește și: Marian Oprișan o 'perie' pe…

- Giganții tech - Google,Amazon, Facebook,Apple (GAFA)- sunt in vizorul autoritaților americane pentru control concurențial. Deși nu este oficializat, controlul Ministerului Justiției și Comisia Federala a...

- Guvernul Statelor Unite este pe cale sa deschida o investigatie antitrust majora, fara precedent, impotriva puterii uriase detinuta pe piata de Amazon, Apple, Facebook si Google, au declarat luni surse citate de Reuters.Comisia Federala pentru Comert si Departamentul de Justitie, care aplica…