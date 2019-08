Profită Alexandru Cumpănaşu de tragedia de la Caracal pentru prezidenţiale? Prima reacţie: Am vorbit cu părinţii Alexandrei. Asta mi-au spus ei "Celor care ma acuza, prefer sa le spun doar atat. Singurii in masura sa masoare daca ceea ce fac eu acum, aceasta intrare a mea in cursa, afecteaza memoria Alexandrei sunt parintii ei. Tot felul de personaje dubioase nu au dreptul sa o faca. Inainte sa fac acest anunt, am avut o discutie cu parintii Alexandrei, oameni simpli dar cu convingeri puternice. Mi-au spus asa: Sandule, toata tara are nevoie de siguranta. Eu cred ca tu poti sa o faci, dar in niciun caz nu se poate vorbi despre folosirea copilului nostru pentru o campanie pe care o faci pentru o tara. Daca nu erai, nu am fi aflat niciodata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

