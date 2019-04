PROFIT URIAȘ pentru compania unde salariații sunt în grevă de 8 săptămâni Profitul trimestrial al Electrolux, cel mai mare producator european de electrocasnice, a depasit estimarile, pe fondul majorarii preturilor, transmite Reuters. Muncitorii de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla de 8 saptamani in greva. Ei cer o crestere de 2 lei in plus pe ora la salariu. Producatorul brandurilor Electrolux, Frigidaire, AEG si Anova si-a majorat profitabilitatea in ultimii ani printr-o imbunatatire a eficientei si renuntarea la produsele cu marja scazuta de profit, dar eforturile companiei suedeze au fost partial afectate anul trecut de sporirea costurilor cu materiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

