Profit net consolidat de 109 milioane RON pentru Grupul Electrica

- Grupul Electrica a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net consolidat de 109 milioane lei, cifra care reprezinta 90% din valoarea anuala bugetata, informeaza compania printr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, pierderea din primul trimestru, in suma…

- Societatea Antibiotice Iasi a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit brut de 24,923 milioane lei, mai mare cu 20% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si un profit net in valoare de 22,32 milioane lei, in crestere cu 11%, conform datelor remise joi Bursei de Valori…

- CEC Bank a incheiat anul 2018 cu un profit brut de 432,97 milioane de lei, cea mai buna performanta financiara din ultimii 11 ani, se arata intr-un comunicat al bancii remis luni AGERPRES. Portofoliul de credite in sold aferent clientilor persoane juridice a crescut cu circa 13,1% fata de anul 2017,…

- Grupul Garanti Romania, care reunește Garanti Bank, Garanti Leasing și Garanti Credite de Consum, a inregistrat, in primul trimestru al anului, un profit net de 38 milioane lei și a ajuns la un volum total al activelor de 12 miliarde lei. La nivel individual, in primele trei luni ale acestui an, Garanti…