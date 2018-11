Profit istoric la Hidroelectrica. Ce spune Badea despre salariile angajaților Pana la a se ajunge la un salariu foarte bun, Hidroelectrica a facut anumiți pași pentru a-i mulțumi pe angajați: ”Am ajuns la un nou acord de salarizare, impreuna cu partenerii noștri sociali. Deja ne confruntam cu o migrație a forței de munca specializata și am considerat ca perfomanța Hidroelectrica trebuie sa mearga mana in mana și cu o mai buna motivare a salariaților noștri. Și am reuși sa realizam un contract colectiv de munca mult mai avantajos pentru salariați, astfel incat, pe de o parte sa conservam specialiștii pe care ii avem in cadrul companiei, pe de alta parte sa atragem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, politistii au fost sesizati de faptul ca, in noaptea de vineri spre sambata, persoane necunoscute au intrat in sediul Regiei de Transport in Comun din Tulcea, scrie observator.tv. Citeste si Barbat de 31 de ani, internat la psihiatrie,…

- Gheorghe Marin a vorbit despre problemele pe care le are cu ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei). "Eu vorbesc despre consumator și producator in același timp. In iulie am modificat legea privind energia regenerabila in sensul in care am definit ce inseamna consumator.…

- Hidroelectrica a obtinut pe primele 9 luni ale anului un profit brut mai mare decat pe tot anul trecut, cand compania a inregistrat un record din acest punct de vedere. Informatia a fost data de Bogdan Badea, presedintele directorat...

- Chiar daca cetațenii nord-coreeni sunt unii dintre cei mai saraci de pe Pamant, sunt cateva meserii care sunt considerate banoase in țara condusa de Kim Jong-un. De exemplu, un șofer primește mai mulți bani decat un medic sau profesor. Deși in marile societați, meseria de medic atrage respectul oamenilor,…

- Asemeni instituțiilor din administrația locala și județeana, spitalele de stat trebuie sa faca publice salariile angajaților, de doua ori pe an, la finalul lunilor martie și septembrie. Va prezentam in continuare veniturile angajaților de la Spitalul Municipal Campina, adica salarii de baza (brute),…

- Suntem participanti activi ai unei lumi in plin proces de transformare, in care evolutia este o conditie sine qua non, in care factorii sociali, politici si economici se influenteaza mai mult ca oricand. Aproape ca s-au dus vremurile in care angajatii petreceau pe ceas fix 8 ore la locul de munca si…

- Buletin de Carei a solicitat conducerii ContiTech sa raspunda la cateva intrebari legate de numarul angajatilor si de previziunile privind angajarile din perioada urmatoare. Va redam in continuare intrebarile si raspunsurile primite cu mentiunea ca la intrebarea nr.2 am solicitat numarul persoanelor…

- Hidroelectrica acorda, pentru anul școlar/universitar 2018-2019, un numar de 50 de burse celor care aleg sa urmeze o cariera in domeniul energetic, concomitent cu șansa de a lucra in companie, dupa finalizarea studiilor. Programul se adreseaza studenților inscriși la facultați cu profil energetic, hidroenergetic,…