- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale, Transgaz Medias, a incheiat primul semestru din 2019 cu un profit net de 195,5 milioane lei, cu 30,2% mai mic comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Profitul…

- Programul „Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat la initiativa Ministerului Finantelor, are deja 87 de beneficiari si s-a extins in 22 de raioane. Suma creditelor acordate tinerilor antreprenori este de 54,9 milioane de lei, dupa primele sase luni de activitate, transmite IPN.

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat miercuri primele rezultate ale unui chestionar adresat cetatenilor romani si ONG-urilor din strainatate. Ea a precizat ca cifrele actuale arata ca un numar de aproximativ 9,7 milioane de romani sunt plecati din tara si ca motivele…

- Circa 45- din totalul masinilor noi vandute in Norvegia in 2019 sunt masini electrice, pe fondul vanzarilor puternice ale Tesla cu Model 3 in regiune. Acest nivel a crescut fata de o pondere de 31- in 2018. Model 3 lansat de Tesla reprezinta 13,5- din totalul masinilor noi inregistrate in primele sase…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a diminuat la jumatate fata de sedinta precedenta, ajungand la 43,63 milioane de lei (9,23 milioane...

- Cea mai mare sala polivalenta din Romania se va construi la Brașov, investiția ridicandu-se la 20 milioane euro, din fonduri proprii ale primariei, a anunțat sambata primarul Brașovului, George Scripcaru, care a adaugat ca orașul va avea și un spital regional, proiect de 450 milioane euro. „In ceea…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a efectuat, ieri, o vizita la Borsec, la cea mai mare fabrica de imbuteliere de apa minerala, , beneficiara a unui ajutor de stat de circa 30 de milioane de lei, ce vizeaza cresterea capacitatii de productie si depozitare."Alegem companiile de succes,…