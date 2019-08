Stiri pe aceeasi tema

- Din analizele de laborator ale probelor efectuate pana in prezent, in cazul de la Caracal, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane - Alexandra Mihaela Macesanu, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor…

- Toma Pruna, un consilier local PSD din Caracal, a anunțat miercuri ca demisioneaza din funcție in contextul tragediei produse in localitate in ultimele zile. Demisia politicianului social-democrat a fost anunțata astazi la finalul ședinței Consiliului Local Caracal, relateaza Agerpres. Daca eu sunt…

- Gheorghe Dinca a marturisit ca el este cel care le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu in casa lui din Caracal. Cu toate acestea, anchetatorii nu au nicio proba fizica privind moartea celor doua...

- In imaginile video, fata este vazuta mergand pe strada in haine de culoare inchisa, blugi si geaca si adidasi albi. Adolescenta purta un rucsac pe umarul stang si este surprinsa de camerele de supraveghere vorbind la telefon. Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- O camera de supraveghere a surprins imagini cu Luiza Melencu, fata de 18 ani din comuna doljeana Diosti, care a disparut la 14 aprilie, in drum spre Caracal, luata la ocazie de Gheorghe Dinca. Trupul ei n-a fost gasit nici pana astazi.

- Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus ca bunicii fetei au inceput sa se ingrijoreze chiar in ziua disparitiei pentru ca adolescenta nu obisnuia…

- Politistii maramureseni, alaturi de toti colegii din tara, au tinut luni, la ora 12.00, un moment de reculegere pentru politistul de la IPJ Timis, impuscat de un interlop. „Murim și noi cate puțin de fiecare data cand pierdem un coleg. Suntem mai saraci, suntem mai triști, suntem alaturi de familia…