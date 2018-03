Profilul consumatorului de vin: romanii prefera vinurile rosii seci. Cat platesc pentru vin si de unde cumpara

Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia de a realiza aceast studiu a venit in urma nevoii date de momentul in care ne aflam. In plus, in urma unei comparatii cu tarile dezvoltate in industria vinului, am ajuns la concluzia ca noi nu stim cine este consumatorul roman de vinuri in 2018 si ce tabieturi de consum are", spune Alina Iancu,…

- Editia cu numarul XIV a Programului Rabla a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia \'Rabla Plus\' va incepe in cursul saptamanii viitoare.

- Declaratia unica, anuntata de Ministerul de Finante, va putea fi depusa pana pe 15 iulie. Eugen Teodorovici a declarat, la TVR, ca noul formular va cuprinde sapte declaratii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Profilul general al participantului la traficul din Romania este influentat de slaba educatie rutiera primita in scoli, superficialitatea pregatirii in scolile de soferi si exemplul primit in familie, potrivit unui chestionar online initiat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Moldova, Dobrogea si Ardealul sunt regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017. Asa arata datele Monitorului Social, care scot in evidenta ca 2,5 milioane de romani se afla in prezent in strainatate, majoritatea cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia si factorii economico-sociali…

- ”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018”, este anuntul Comisiei Europene,…

- Mai mult de 10% din totalul rezervarilor turistilor romani pentru vacanta de vara, fie ca e in tara sau strainatate, se fac in cele patru zile ale targului de turism care are loc in fiecare an in februarie sau martie la Bucuresti.

- Dupa ce televiziunile au omorat presa scrisa, iata ca venit randul acestora sa paleasca in fata altui instrument de informare: telefonul inteligent! Potrivit studiului intitulat “Relatii inteligente”, realizat de catre compania de cercetare de piata IPSOS, colectand date din 12 tari, inclusiv din tara…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Ca ne dam seama sau nu, suntem dependenți de tehnologie, insa care e mai important? Telefonul sau televizorul? Un studiu Huawei a colectat date de la romani, iar rezulatele ne arata cat de mult ne-am schimbat in ultimii ani.

- Romanii cheltuie circa 285 de milioane de euro pe an pe detergent, piata fiind pe un trend usor ascendent inca din 2011. Fata de minimul din 2010 vanzarile locale de detergent au avansat cu circa o treime, cresterea fiind sustinuta in ultimii ani de cresterea puterii de cumparare.

- Ne plac supele și ciorbele, ne curața stomacul și se spune ca o ciorba calda alunga racelile primavaratice. Hidrateaza organismal și, uneori, ni-l racoresc,pe timp de vara, asta pentru ca unele ciorbe se consuma și reci, cum ar fi supa de roșii.

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, începând înca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii

- Ultima saptamana din viața politica din Romania a fost ocupata de un nou și incrancenat asalt asupra DNA, dus de „niște penali”, vorba președintelui Klaus Iohannis. Dincolo de nenumaratele comentarii care au aparut in spațiul public in ultimele zile, in spațiul virtual a fost o explozie de meme-uri.

- Raiffeisen Bank a anuntat astazi rezultatele unui studiu care releva cat sunt romanii de responsabili, in contextul unei noi pozitionari a bancii si a lansarii sloganului "Banking asa cum trebuie". Studiul, comentat de sociologul Barbu Mateescu (foto dreapta), a evidentiat, printre altele,…

- Tremend, compania romaneasca nominalizata de Deloitte intre cele mai dinamice organizatii the software engineering din regiune, finalizeaza achizitia 648 Group, companie de servicii de dezvoltare web si mobile cu sediul in US. 0 0 0 0 0 0

- Ne apropiem cu pași repezi de o perioada aglomerata din punct de vedere al cadourilor, deoarece sarbatorile precum Valentine's Day, Dragobetele, 1 Martie și 8 Martie sau Paștele sunt tot mai aproape. Comercianții au ințeles ca numarul celor care comanda cadouri de pe Internet este tot mai mare de la…

- Ratele pe care romanii le platesc la creditele in lei continua sa creasca dupa ce ROBOR a luat un nou avans, ajungand acum la 2,03%. Este un prim efect al majorarii dobanzii de referinta de catre Banca Nationala. Specialistii avertizeaza ca si ratele creditelor in euro vor exploda,…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Victor Hanescu a comentat faptul ca Simona Halep, actualul numar 2 WTA, nu și-a gasit inca un sponsor dupa desparțirea de Adidas. "Sportivii din Romania sunt marginalizați atunci cand iși cauta sponsori. Țin minte cat de greu mi-a fost și mie, chiar și atunci cand aveam rezultate foarte bune și eram…

- ♦ Dezvoltatorii spun ca vand apartamente cu suprafete reduse pentru ca aceasta este cererea din piata. „Nu putem spune ca nu se respecta legea“ ♦ In zece ani suprafata medie utila a locuintelor noi a scazut cu aproape zece metri patrati ♦ „E vorba despre o problema de disciplina si siguranta“.

- Romanii care nu au venituri din salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite, din acest an, contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017. De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul…

- De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul national de sanatate vor plati lunar 10% din 1.900, cat este valoare salariului minim brut pe tara in prezent.

- Romanii cu credite in lei platesc rate mai mari din cauza cresterii ROBOR, insa ce se intampla in cazul celor care au imprumuturi in euro? Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala. Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan face un bilant al scumpirilor care vor avea loc in acest an in Romania, din cauza masurilor pe care Guvernul PSD-ALDE le-a luat de la instalarea in functie. Printre acestea se numara cresterea pretului la gazele naturale, carburanti, alimente, precum si…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- Majoritatea romanilor care aleg destinatii de vacanta peste hotare aleg sa calatoreasca cu masina proprie. Cu avionul ar putea economisi timp si bani, insa aleg sa nu depinda de programul de zboruri si de limita de bagaje. In noiembrie 2017, 1,4 milioane de persoane au iesit din tara, cu aproape 20…

- Romanii s-au obișnuit sa astepte cateva luni sa poata beneficia de o investigatie medicala complexa numita RMN sau sa achite sute de lei la clinicile private. Durata uriasa de timp face inutila investigatia, in unele cazuri.

- Cei circa 200 de galateni, majoritatea pensionari, au venit cu mult timp inainte ca programul de lucru de la sediul central al Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale sa inceapa, potrivit news.ro. Oamenii s-au asezat la rand afara si au asteptat ca ghiseele sa se deschida…

- In ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Mediului a schimbat metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare. Modificarile…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Ministerul Mediului a schimbat in ultimele zile ale anului trecut metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare.

- Euro a incheiat anul spectaculos si a atins un nou record. Iar 2018 va incepe cu preturi, rate si chirii mai mari. In timp ce romanii platesc, Banca Nationala si premierul au intrat in razboi. Finalul de an i-a prins mai dezbinati ca niciodata.

- Cannabisul este, in continuare, cel mai cautat drog in Romania, iar Timișul este, alaturi de București și județul Constanța, in topul național al consumului și traficului de droguri. Sunt datele ultimului raport al Agenției Naționale Antidrog (ANA).

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia, arata Mediafax. Potrivit sondajului realizat de Cult Market Research, 6 ...

- Nici nu a trecut bine Craciunul, iar romanii se pregatesc deja pentru petrecerea de Revelion. Telefoanele patronilor de restaurante suna fara oprire pentru rezervari, iar in pietele din marile orase se lucreaza de zor pentru pregatirea scenelor pe care vor avea loc concerte in noaptea dintre ani. Romanii…

- Majoritatea romanilor prefera si in acest an sa isi petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numarul celor care aleg sa plece intr-o vacanta in perioada Sarbatorilor de iarna este in crestere, au precizat pentru…

- Romanii nu dau bani pe asigurari nici macar atunci cand acestea sunt obligatorii și cheltuie, in medie, doar aproximativ 40 de euro pe an pentru protecție prin astfel de metode. Aceste statistici ne plaseaza la coada clasamentului in UE, dupa Bulgaria.

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…