Profiler român care a lucrat cu FBI: "cazul Caracal", explicat în versiune canadiană Efectiv, este cazul Caracal in versiune americana. Sunt foarte multe asemanari. Cazul a fost in 2005, in Winsconsin: o fotografa in varsta de 25 de ani a fost violata, ucisa și apoi incinerata intr-un butoi. Cazul e dezbatut și acum, chiar daca presupusul criminal executa inchisoarea pe viața. Asemanarea și ceea ce a starnit interesul acestui caz este faptul ca experții care au fost la caz au incercat sa explice cum a fost incinerata victima. Tot așa, am avut o incinerare intr-un butoi. Iar aici a fost o lupta intre experți. Au adus experți din FBI, pe cei mai mari experți, sa stabileasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

