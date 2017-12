Profi, investitii de peste 50 de milioane de euro programate pentru 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti a prezentat bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, in județul Ilfov, in cursul anului 2017. Articol aparut in nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania, pentru cresterea accesului la finantare prin acordarea unor garantii de stat. ”Este vorba despre un program multianual de incurajare si de stimulare…

- Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 se afla la finalul primului an in care au fost semnate contracte de finanțare și in cel de-al doilea an de la demarare. Regiunea Vest beneficiaza de o alocare financiara pentru Regio-POR 2014-2020 de 712,26 milioane euro. Pana in prezent, in…

- La mai bine de un si jumatate de cand a fost aprobat de catre Consiliul Local Bistrita studiul de fezabilitate care vizeaza reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii din municipiu, administratia locala nu a intrat nici macar in posesia proiectului necesar acestei investitii. Municipalitatea…

- Ministerul Energiei a autorizat plata primei cereri de rambursare prin Planul National de Investitii (PNI), de la infiintarea acestuia, in 2013. Suma, in valoare de 6,2 milioane de lei, va fi platita catre Complexul Energetic Oltenia in calitate de beneficiar. Aceasta plata va fi facuta in baza unui…

- Astazi, in cadrul ședinței Guvernului, a fost aprobata semnarea unui contract de finanțare intre R. Moldova si Banca Europeana de Investiții privind interconectarea electrica Republica Moldova – Romania Contractul se refera la constructia si dezvoltarea infrastructurii necesare pentru interconectarea…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Guvernul a aprobat saptamana trecuta indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Complex Sportiv Stadion Municipal'', municipiul Alexandria, judetul Teleorman. Acest stadion urmeaza sa fie construit prin Compania Nationala de Investitii si va costa 55,7 milioane de lei, adica 12 milioane…

- Gigi Becali a declarat ca el este cel care decide strategia la FCSB, nu antrenorul Nicolae Dica. "Am trait cu emoție tragerea la sorți din Europa League. Dar sunt emoții cu cine cad Dinamo sau Rapid? Nu sunt. Vedeți ca daca nu se implica stapanul se alege praful? Ca așa s-a intamplat in fotbalul…

- Oricat de bun gospodar ar fi un primar, bugetul local este insuficient pentru a raspunde tuturor nevoilor comunitatii. In acest context, pe langa fondurile guvernamentale, sefii administratiilor locale mai au sansa realizarii unor lucrari ample prin fonduri europene, cu o cofinantare pe care si o pot…

- Potrivit lui Ciceo, anul 2017 se va încheia cu depașirea numarului de 2,7 milioane de pasageri. "E un record. Este cel mai bun an din istoria aeroportului. Bineînțeles, ca acest «cel mai bun an» reprezinta rodul multor ani de munca din partea întregului colectiv,…

- Proiecte de perspectiva in sectorul energetic. Guvernul a decis initierea negocierilor asupra Contractului de finanțare cu Banca Europeana de Investiții pentru interconectarea electrica intre Moldova si Romania.

- 80 de milioane de euro – atit urmeaza sa imprumute Guvernul Republicii Moldova de la Banca Europeana de Investiții (BEI), noteaza NOI.md. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții…

- R. Moldova va beneficia de suportul Bancii Europene de Investiții (BEI) pentru asigurarea interconectarii electrice cu Romania. In acest sens, Guvernul a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre R. Moldova și BEI, in valoare de 80 de milioane de euro. Ministru…

- Ministerul Educatiei a anuntat, marti, ca vor fi alocate 258 de milioane de euro pentru imbunatatirea infrastructurii educationale, autoritatile locale putand sa depuna proiecte, in perioada 4 ianuarie - 4 mai 2018, pentru a accesa aceste fonduri de reablitare a unitatilor scolare si prescolare.…

- ArcelorMittal Galati anunta, acum o luna, oprirea temporara a fluxului cald timp 4 saptamani pentru lucrari planificate si extinse de investitii si mentenanta in valoare de aproximativ 30 de milioane de euro. Lucrarile, care s-au concentreaza mai ales asupra Otelariei, s-au finalizat, anunta societatea.…

- lA&D Pharma este liderul pietei de distributie de medicamente prin compania Mediplus Exim si cel de-al doilea jucator din piata de retail de profil cu retelele Sensiblu si Punkt, cu afaceri de 1,3 mld. euro (5,7 mld. lei) l Penta Investment negociaza cu actionarii grupului A & D Pharma preluarea celor…

- Consiliul Judetean Suceava confinanteaza implementarea unui numar de noua obiective de investitii aprobate la finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 2017-2020. Astfel, pentru cofinantarea proiectelor care au o valoare totala de 232 de milioane de lei de la bugetul judetului vor…

- Axxess Capital a vandut pachetul de 30% din Bitdefender catre fondul de investitii paneuropean investitii Vitruvian Partners. Ca urmare a acestei tranzactii, valoarea Bitdefender este stabilita la peste 600 de milioane de dolari, a anuntat compania. 0 0 0 0 0 0

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva in Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Antena 3, care citeaza „Lumea justiției”, in anul 1988 Soros a inființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere in state…

- Fondul de private equity Abris Capital Partners, care sarbatorește zece ani de activitate in Europa Centrala și de Est (CEE), a ridicat un nou fond de 500 de milioane de euro de la investitori internaționali.

- Grupul international care a investit in firme locale precum Urgent Cargus sau Pehart deschide un nou fond de investitii in valoare de 500 de milioane de euro, bani la care vor avea acces firme din Europa Centrala si de Est, in special din Polonia si Romania, dupa cum au anuntat reprezentantii fondului.…

- Peste 2.100 de polițiști au primit in acest an un surplus salarial de aproximativ 3000 de lei, din amenzile aplicate, dupa ce agenților constatatori li s-a acordat posibilitatea de a incasa 25 la suta din sancțiunile stabilite. Informatia a fost oferita de Inspectoratul General de Poliție (IGP) pentru…

- Primaria Sectorului 6 va pierde, in 2018, aproximativ 100 de milioane de lei din buget (21,5 milioane de euro), in timp ce Primariile Sectorului 1 si 2 vor avea mai putin cu 200 de milioane de lei, din cauza masurilor fiscale luate de Guvern, au precizat oficialii institutiilor pentru MEDIAFAX.…

- Lucrarile de extindere a pasajului Jiul din Timisoara, prin care trec 6.000 de masini pe ora, au fost finalizate, costand cu aproximativ doua milioane de euro mai putin decat era estimat. Potrivit primarului Nicolae Robu, daca se scad lunile de iarna in care lucrarile au fost sistate, se poate considera…

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor. In urma cu o saptamana,…

- Grupul OMV Petrom estimeaza ca va realiza investitii mai mici de 700 de milioane de euro in acest an, peste 80% urmand sa fie directionate catre proiectele din Upstream (Explorare si productie, n.r.), conform rezultatelor financiare neauditate publicate joi de companie.

- Investitii de peste 17 milioane de euro pentru apa potabila din Romania Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat investitii de peste 17 milioane de euro în îmbunatatirea accesului…

- Compania Cupru Min SA Abrud, controlata de Ministerul Economiei, si-a planificat pentru anul viitor investitii de 65 milioane de lei, din care aproape doua treimi sunt destinate mediului, principalul obiectiv fiind finalizarea instalatiei de neutralizare a apelor acide, potrivit unui comunicat publicat…

- Municipiile resedinta de judet din regiunea Sud Muntenia au intrat in prima etapa a procesului de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea urbana durabila.

- Sistemul medical britanic a fost fraudat cu un miliard de lire sterline in ultimul an, iar autoritațile spun ca vinovați sunt pacienții care cer in mod ilegal scutiri de taxe, scrie BBC News. Sue Frith, noul șef al organismului de combatere a fraudei in Marea Britanie, spune ca frauda din Sistemul Național…

- Grupul francez de real estate Catinvest anunța extinderea cu 9.200 de metri patrați a Electroputere Parc, ca parte a planurilor strategice ale companiei de a consolida poziția de leader a centrului comercial in Craiova și in regiune. Totodata, grupul a inceput construcția unei cladiri independente care…

- Transgaz va primi 50 milioane euro, dintr-un imprumut al Bancii Europene de Investitii (BEI), garantat prin Planul Juncker, pentru a finanta construirea gazoductul BRUA. Prin Planul de investitii, Comisia Europeana va mobiliza in intreaga Europa fonduri de 240,9 miliarde euro, din care aproape un miliard…

- Consiliul Judetean a alocat aproape 3 milioane de lei pentru modernizarea Sectiei de Pediatrie II, a laboratorului de analize medicale, dar si a doua sectii de chirurgie. Pe langa revonavari s-a cumparat si aparatura medicala.

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca municipalitatea a decis sa contracteze un credit de 35 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investiții (BEI), intr-un proiect-pilot pe țara, destinat doar derularii proiectelor cu finanțare europeana.…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene a facut in aceasta dimineata un anunt de proportii. Marius Nica a declarat in cadrul unei interventii la Romania TV ca a reusit sa deblocheze proiecte care finanteaza investitii de aproape 1 miliard de euro pentru infrastructura."Am gasit un mecanism…

- Actionarii transportatorului national de gaze Transgaz vor prezenta o informare privind incheierea contractului de imprumut in valoare de 50 milioane euro cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea etapei I a conductei BRUA, anunța News.ro . Subiectul va fi dezbatut in cadrul adunarii generale…

- Romanul ranit a fost victima unuia dintre cei aproape trei milioane de americani care poarta zilnic asupra lor o arma incarcata. Este concluzia unui studiu realizat de Jurnalul american al Sanatatii Publice.

- Retailerul grec Jumbo vrea sa deschida 17 magazine in Romania și vrea sa imprumute 250 de milioane de euro pentru finanțarea extinderii, scrie cotidianul grec Kathimerini . Jumbo este un retailer de jucarii și decorațiuni interioare. In acest moment, Jumbo are 7 magazine in țara noastra, dintre care…

- O femeie a reusit sa economiseasca aproape 190.000 de euro printr-o metoda simpla care a uimit pe toata lumea. Hannah Klose a reușit sa faca ce multora li se pare imposibil. A strans o suma mare de bani alegand sa cumpere haine de la second hand. Femeia au reusit astfel sa faca economii de 280.000…

- Actionarii transportatorului national de gaze Transgaz vor prezenta o informare privind incheierea contractului de imprumut in valoare de 50 milioane euro cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea etapei I a conductei BRUA.Subiectul va fi dezbatut in cadrul adunarii generale din 27…

- O folie de aluminiu intre calorifer si peretele exterior poate face minuni la factura de incalzire. Dar nu numai folia de aluminiu, ci si parasolarele pe care le folosim la automobil. Rezultatul este uimitor, merita incercat.

- Grupul Hajdu Autotechnika Ipari, furnizor pentru industria auto, a finalizat extinderea si modernizarea diviziei sale din Teglas, in apropiere de Budapesta in urma unei investitii de 2 miliarde de forinti (10 milioane de euro), potrivit Budapest Business Journal. Investitia a fost sustinuta…

- La inceputul anului, la propunerea primarului municipiului, Consiliul Local Campina a aprobat o lista lunga de investiții, cu tot cu banii necesari, normal. Am intrat acum in ultimul trimestru al anului, in scurt timp vine și iarna, așa ca haideți sa vedem impreuna ce s-a facut și ce nu s-a facut in…

- CFR SA are in program pentru anul in curs modernizarea din surse proprii a unui numar de 71 de treceri la nivel cu calea ferata pentru care a prevazut 22,771 milioane de lei, iar in 2018 intentioneaza sa mai aloce inca 40 de milioane de lei pentru lucrari similare, a declarat, recent directorul de Exploatare…