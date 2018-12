Profețiile lui Bill Gates din 1999. Câte s-au îndeplinit Pana la ce punct aceste previziuni au devenit realitate. Iata cateva dintre ele: 1. Comparator de prețuri Bill Gates: ”Serviciile automatizate de comparare a prețurilor se vor dezvolta, ceea ce va permite oamenilor sa vada prețuri pe mai multe site-uri web, gasind, astfel, produsul cel mai ieftin fara nici un efort deosebit”. Ce avem astazi: Exista posibilitatea simpla de a cauta un produs pe Google sau Amazon, obținand prețuri diferite. Site-uri precum NexTag, PriceGrabbere, Kayak au fost construite special pentru a compara prețuri. 2. Terminale mobile Bill Gates: ”Oamenii vor purta aparate mici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Lazar i-a raspuns ministrului Toader, sustinand ca nu procurorul general este cel care condamna oamenii: „Sa spun oamenilor care au stat in puscarii de ce au stat? Uitati care e chestiunea, nu procurorul general i-a condamnat si exista cai legale pentru oamenii care simt ca au fost prejudiciati…

- Este povestea trista a unui tanar de 40 de ani, care a plecat din Iași cu gandul sa mearga la munca in Londra dupa ce divorțase. Acesta a fost gasit mort intr-o padure din Neamț, cu biletul de avion in buzunar, dar și cu bagajul dupa el. Oamenii legii cred ca este vorba despre o sinucidere, prin spanzurare.…

- Unghiurile drepte si suprafata plata a obiectului sugereaza ca acesta s-a desprins foarte recent dintr-o banchiza, potrivit NASA, scrie agerpres.ro. Colturile sale sunt ascutite si nu au fost erodate inca de apele oceanului. Citeste si Moment unic surprins video: Un aisberg de 6 km se desprinde…

- Un barbat a carui identitate n-a fost dezvaluita a primit un tribut emoționant chiar pe holul unui spital din Statele Unite ale Americii, in timp ce era transportat spre secția de Chirurgie, unde aveau sa fie deconectate aparatele ce-l țineau in viața și sa-i fie prelevate organele.

- Tehnologia, dezvoltata de echipe de la Oxford University si institute de cercetari din Germania si Statele Unite, foloseste algoritmi pentru a analiza grasimea depusa pe arterele coronare identificata cu ajutorul tomografiilor. Grasimea se modifica atunci cand arterele sunt inflamate, devenind un sistem…

- Honor Play este device-ul care da start-ul unei noi experiențe de joc și care te ajuta sa caștigi. Astazi, jocurile video de pe mobil domina spațiul de gaming, iar in ultimii 10 ani a crescut tot mai mult cererea pentru o capacitate mai buna de procesare grafica a smartphone-urilor. Jocurile multiplayer…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…

- Honor Play este primul smartphone dintr-o noua gama de dispozitive concepute sa ofere industriei globale de gaming o experiența revoluționara in materie de divertisment. Telefonul vine echipat cu GPU Turbo, o tehnologie inovatoare care marește semnificativ procesarea grafica și satisface cerințele tinerilor…