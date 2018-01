Stiri pe aceeasi tema

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, potrivit news.ro. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Papa Francisc a lansat duminica un nou apel la ospitalitate fata de imigranti, precizand ca „pacatul este sa renunti la a te intalni cu celalalt“, afirmatie facuta cu ocazia celei de-a 104-a Zi Mondiala a Imigrantilor si Refugiatilor, scrie AFP.

- Patru biserici din Santiago de Chile au fost atacate la primele ore ale zilei de vineri, unele cu dispozitive incendiare, cu cateva zile inainte de vizita papei Francisc in Chile si Peru, informeaza AFP. Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a anunțat apariția la orizont a unor mari proteste. „In timp ce scriam aici pe blog, mi se arata, dragilor, inspre sud, o mulțime de oameni nemulțumiți, oameni...

- Mai multe ramasite mumificate descoperite la nord de Chile se transforma in ''noroi'' negru din cauza nivelului ridicat de umiditate.Peste 100 de mumii, care au o vechime de peste 7.000 de ani, au inceput sa se transforme intr-o substanta gelatinoasa.

- O fetita de aproape doi anișori a fost ucisa in noaptea de Anul Nou de unchiul ei. Barbatul a lovit-o cu salbaticie si tatal micutei povesteste clipele de groaza traite in momentul in care a descoperit crima. Criminalul i-a sucit gatul copilei, pana cand micuța a ramas fara suflare.

- Papa Francisc a invitat luni credinciosii catolici sa se roage pentru un viitor pasnic in anul 2018, inclusiv pentru migranti si refugiati, in primul sau mesaj transmis in acest an, in Piata Sfantul Petru, scrie Le Point.

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…

- Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a anticipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine ca trebuie sa ne asteptam la un lant de atentate teroriste in viitorul apropiat. Maria Ghiorghiu…

- Anul sportiv se incheie pentru disciplinele individuale, dar continua pentru sporturile de echipa. Și intr-un caz și in celalalt, finalul anului calendaristic este moment de evaluare a ceea ce au facut sportivii și antrenorii din ianuarie pana in decembrie, inclusiv, și de definire a unor proiecte de…

- Papa Francisc a facut un apel la pace „pentru Ierusalim si pentru Tara Sfanta“, luni, in traditionalul sau mesaj de Craciun, precizand ca spera ca prin discutii se va ajunge la o solutie.

- In mesajul sau de Craciun, Papa Francisc a cerut respect pentru imigranti si cei fortati sa-si paraseasca locuintele si tarile. Cel putin 10.000 de oameni au fost in basilica Sfantul Petru, din Vatican, ca sa asiste la slujba oficiata de acesta, aseara. Alte cateva mii de persoane au fost in piata din…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, primit marti de Papa Francisc, i-a oferit acestuia un tablou reprezentand orasul vechi din Ierusalim, in care apare Domul Stancii si Biserica Sfantului Mormant, informeaza AFP. "Dragul meu prieten si frate", a declarat regele, salutandu-l pe papa…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, va construi un spital de pediatrie in capitala statului Chile, a anuntat luni societatea care ii gestioneaza interesele, citata de agentia EFE.

- Clubul OSC Lille a anuntat, vineri, rezilierea contractului tehnicianului Marcelo Bielsa, antrenor pe care il suspendase din data de 22 noiembrie.“La finalul procedurii cu privire la Marcelo Bielsa, OSC Lille anunta ca a reziliat contractul cu antrenorul”, este anuntul clubului francez.…

- Papa Francisc spune, intr-o emisiune televizata care va fi difuzata miercuri, ca trebuie evitat ''dialogul cu Satan'', ''o persoana'' foarte inteligenta, care are o mare putere de convingere, informeaza AFP. Satan personifica ''raul, nu incertitudinea'', explica papa Francisc într-un…

- Critici voalate ale Suveranului Pontif, la adresa edilililor Romei. Papa a rostit un discurs in centrul Romei, la Treptele Spaniole, in care a condamnat modul in care a ajuns Cetatea Eterna, scrie Digi24.ro.

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine

- Maria Ghiorghiu este clarvazatoarea care a prezis foarte multe dezastre și tragedii, printre care și tragedia de la Colectiv, dar și incendiul devastator de la Breaza. Aceasta susține ca un nou cutremur va veni și se va manifesta dinspre Est și Sud-Est.

- „Argintii sau plumbii?“ Este intrebarea cu care celebrul baron al drogurilor obisnuia sa-si interogheze victimele. Vreo 10.000 de oameni si-au pierdut viata si alte cateva zeci de mii au patimit de pe urma celui care, la apogeul carierei sale, detinea 80% din traficul de cocaina din SUA. Interesant…

- Aflat in Bangladesh, Papa Francisc a comparat, sambata, actul de a barfi cu terorismul. Inaltul prelat le-a spus preoților și maicuțelor la sfarșitul calatoriei sale in Asia ca barfa este distructiva pentru armonia religioasa, relateaza DPA.

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitatii rohingya, a avut o intalnire neanuntata cu seful armatei, acuzat ca sustine o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritati musulmane, relateaza AFP si Reuters. Prima intalnire a Suveranului Pontif in aceasta tara sud-est-asiatica…

- Papa Francisc a ajuns in Myanmar, intr-o vizita de 4 zile. Prezenta sa acolo e menita sa incurajeze micile comunitati catolice din tara asiatica. La Yongon, Suveranul Pontif a fost intampinat de mii de oameni, care au cantat si au dansat.

- Ultimile profetii lasate de Baba Vanga, celebra clarvazatoare din Bulgaria, nu prevestesc vreo Apocalipsa prea curand, ci ani plini de evenimente, rasturnari de situatii si o reierarhizare a marilor puteri.

- Crima infioratoare in judetul Calarasi, vineri seara. Doi soti au fost macelariti cu sange rece de doi barbati pe care i au luat la ocazie.Barbatul a murit pe loc, iar femeia se afla in stare grava la spital. Cei doi au fost descoperiti de martorii ingroziti care au sunat imediat la 112, relateaza Romania…

- Naționala Romaniei a reușit un salt de patru locuri și ocupa poziția a 41-a in clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicitații joi. Cu toate astea, tricolorii sunt in continuare sub RD Congo. Reprezentativa lui Jeremy Bokila se afla pe locul 36. Cea mai buna clasare din acest…

- Evenimentul a fost prilejuit de prima Zi Mondiala a Saracilor, care va fi marcata, de acum inainte, de biserica romano-catolica. Suveranul pontif doreste sa atraga atentia catolicilor din toata lumea asupra situatiei celor nevoiasi.

- Dupa Mexic, Columbia, Chile și Argentina, Peru a devenit joi ultimul stat din America de Sud care legalizeaza canabisul pentru uz terapeutic, informeaza AFP. "Peru întoarce mai multe pagini, se îndreapta spre modernitate, iar acest text este o pagina importanta deoarece…

- Papa Francisc a primit miercuri un Lamborghini alb, un model unic, care nu este menit sa inlocuiasca celebrul papamobil, ci sa fie scos la licitatie pentru a finanta patru proiecte de caritate, relateaza AFP.Suveranul Pontif a binecuvantat masina sport "Lamborghini Huracan" si a semnat pe…

- Cine a inspirat-o pe Inna in alegerea numelui de scena. Este vorba despre bunicul ei, care in copilarie ii spunea Alexandrei Inna. Așa se face ca, deși inițial cunoscuta artista alesese ca nume de scena Alessandra, in cele din urma proiectul care avea sa o faca celebra in intreaga lume a avut numele…

- Papa Francisc si-a exprimat luni "tristetea profunda" fata de cutremurul care a provocat sute de morti si de raniti in Iran si in Irak si a trimis binecuvantare sa "consolare si forta" echipelor insarcinate cu ajutorarea victimelor, relateaza EFE. "Sanctitatea sa, papa Francisc, este profund intristata…

- Spaniolii sunt socati de gestului un roman care si-a ucis cu sange rece fetita de numai doi ani. Crima a avut loc duminica dupa-amiaza pe strada Padre Castell, la numarul 12, in orasul Alzira din Provincia Valencia. Dupa cum informeaza Radio Valencia fetita ar fi fost singura acasa cu tatal sau in momentul…

- Papa Francisc a luat, joi, decizia de a interzice vanzarea tagarilor in interiorul Vaticanului, masura ce va fi pusa in aplicare din 2018, a anuntat Greg Burke, purtatorul de cuvant al Vaticanului, informeaza BBC News Online.

- Papa Francisc incearca sa dezamorseze tensiunile in dosarul nuclear nord-coreean si sa sustina eforturile in vederea dezarmarii nucleare printr-o conferinta, la Vatican, care reuneste 11 laureati ai Nobelului pentru Pace, oficiali de la ONU si NATO si dintr-o mana de tari care detin bomba nucleara,…

- Mike Tyson n-a fost lasat sa intre in Chile. Fostul star din box trebuia sa participe la un show de televiziune. Imaginile cu ”Iron” flancant de polițiști, in Santiago de Chile, au facut deja inconjurul lumii. Tyson trage ponoase de pe urma problemelor penale pe care le-a avut in trecut. A fost condamnat…

- Predicțiile despre un cutremur apocaliptic care va provoca un tsnuami de proporții pâna la finalul anului 2017, au provocat panica în 11 state din Asia. Un medium a trimis o scrisoare primului-ministru indian, Narendra Modi, prin care avertizeaza asupra pericolului unui cutremur…

- La 121 de ani, dupa cum atesta Caretea lui de Identitate, "Don Celino" are toate sansele sa intre in Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai batrana persoana din lume, recordul in materie fiind detinut oficial de o persoana cu 4 ani mai mica decat el. Povestea barbatului este incredibila.…

- Presedintele Igor Dodon s-a intalnit cu Papa Francisc, in cadrul vizitei pe care o face zilele acestea la Roma.La intrevederea cu Suveranul Pontif, Dodon a declarat ca Moldova este deschisa pentru dezvoltarea dialogului dintre cele doua biserici, pentru a proteja valorile crestine.

- Igor Dodon anunta ca va intreprinde o vizita de lucru la Roma, in perioada 4 - 6 noiembrie, unde se va intalni cu presedintele Italiei, Sergio Mattarela. De asemenea, seful statului va avea un dilaog si cu Papa Francisc, dar si diaspora moldoveneasca din Italia.

- Papa Francisc s-a aflat timp de 20 de minute, in legatura directa cu cei șase astronauți aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), informeaza agerpres.ro. Suveranul Pontif a profitat de aceasta ocazie pentru a-i intreba pe cei șase astronauți aflați in prezent pe ISS, trei americani,…

- Trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta, un detinut ucis in bataie, vor ajunge in boxa acuzaților.

- Moartea poetului Pablo Neruda, distins cu premiul Nobel pentru Literatura, survenita la putin timp dupa lovitura de stat a lui Pinochet in 1973, nu s-a datorat unui cancer asa cum a aratat certificatul sau de deces, au concluzionat vineri 16 experti internationali, angajati de justitia din Chile…

- Cristian Ganea, dorit de Athletic Bilbao. Fundașul a crescut in Țara Bascilor. Internaționalul roman Cristian Ganea, fundașul stanga al echipei FC Viitorul, a intrat in vizorul formației spaniole de fotbal Athletic Bilbao, anunța cotidianul sportiv iberic AS. Cristian Ganea, in varsta de 25 ani, a crescut…