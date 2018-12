Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surprinzatoare a lui Viorel Catarama! Adio, PNL, unde a figurat, din 1990, in mai multe funcții! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Omul de afaceri și-a dat demisia și a hotarat sa-și inființeze propriul partid, alaturi de soția lui. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, are detaliile,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs la adancimea de 70 kilometri. Cutremurul s-a…

- Cutremur in Romania! Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade s-a produs in județul Vrancea. Cutremurul s-a produs marți, la ora 17.31, in județul Vrancea, la adancimea de 119 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in apropierea…

- Traian Basescu a intrat in discuțiile ce privește sistemul pensiilor special din Romania, comentand joi seara, 11 octombrie, despre Ioan Ficior, condamnat la inchisoare pentru infractiuni contra umanitatii. A marturisit ca nu e corect ca torționarul sa aiba o pensie de de 5.500 de lei, in timp ce el,…

- Ana Mocanu s-a intors definitiv in țara! Dupa ce a renunțat sa mai fie in lumina reflectoarelor și a trait o buna perioada in Spania alaturi de iubitul ei, iata ca vedeta a decis sa se intoarca pe meleagurile natale. In urma cu cațiva ani, Ana Mocanu lua o deizie radicala. Vedeta a renunțat la […] The…

- O familie de medici din Italia a fost macelarita de o banda de hoți din Romania. Agresorii au patruns in casa celor doi italieni, medicul chirurg Carlo Martelli și soția sa, Niva Bazzan și i-au torturat! 4 tineri din Romania au intrat in casa medicilor din Italia pentru a-i jefui. Hoții au crezut ca…

- De la distanța, Romania se vede mai clar… Vocile romanilor din strainatate ne spun o altfel de poveste despre noi, ca națiune. Vrem sa le facem auzite și dincolo de granițele Pieței Victoriei, facandu-le loc zilnic in paginile ziarului Libertatea. De aceea le-am cerut catorva romani de departe, care…

- Tily Niculae a parasit Romania, dupa ce a vorbit cu o echipa de medici din strainatate despre problemele medicale cu care se confrunta. Ajunsa la destinație, vedeta s-a lasat pe mana specialiștilor și a imparatașit acest aspect cu fanii sai. Potrivit mesajului scris in limba engleza pe una dintre imaginile…