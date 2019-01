Stiri pe aceeasi tema

- In 19 decembrie, in “miercurea neagra” a BVB, bursa reactiona nervos la propunerile legislative ale guvernului, aducand aminte de zorii marii crize economice. In 20 decembrie pierderile se adanceau la niveluri de panica. Cel mai mult aveau de suferit actiunile companiilor vizate de schimbari, in deosebi…

- Senatorul PNL Florin Citu anunta ca a depus in Parlament un proiect de lege, potrivit caruia oficialii care mint in legatura cu bugetul si deficitul bugetar sa raspunda penal. Potrivit parlamentarului, in decembrie 2017, Guvernul a dat o OUG prin care a fost abrogata prevederea potrivit careia…

- Daca aceasta retrospectiva ar fi fost scrisa pana marti, 18 decembrie, ar fi avut un ton. Dupa 18 decembrie, data la care Eugen Teodorovici si Darius Valcov au anuntat modificarile fiscale incluse in cel mai vestit act normativ emis de Guvern in acest an, tonul se schimba.

- Daca aceasta retrospectiva ar fi fost scrisa pana marti, 18 decembrie, ar fi avut un ton. Dupa 18 decembrie, data la care Eugen Teodorovici si Darius Valcov au anuntat modificarile fiscale incluse in cel mai vestit act normativ emis de Guvern in acest an, tonul se schimba.

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, ii numeste gogoman si tantalau pe Eugen Teodorovici si Darius Valcov, comentand explicatiile date de cei doi pe marginea OUG privind unele masuri fiscale."Un gogoman si un tantalau au iesit la declaratii de la Guvern sa explice idioteniile care vor…

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, neag[ vehement informațiile aparute in spațiul public, conform carora pensiile și salariile bugetarilor ar urma sa fie inghețate. Din contra, atat salariile cat și punctul de pensie se va mari, incepand cu anul 2019.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Palatul Victoria, ca bugetul Administratiei Prezidentiale arata „foarte bine” si ca institutia a primit mai multi bani la rectificarea bugetara.

- Vin vești proaste de la Comisia Europeana. Specialiștii de la Bruxelles estimeaza ca economia noastra va incetini și va crește cu doar 3,6 procente anul acesta, nu cu 4,5%, cat era anunțat in primavara. Ministrul Finanțelor îi contrazice pe experții europeni: ”Creșterea economică…