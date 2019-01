Profeţia lui Vâlcov: Cine a cumpărat acţiuni în “joia roşie” are câştig de DOUĂ cifre la început de an In 19 decembrie, in “miercurea neagra” a BVB, bursa reactiona nervos la propunerile legislative ale guvernului, aducand aminte de zorii marii crize economice. In 20 decembrie pierderile se adanceau la niveluri de panica. Cel mai mult aveau de suferit actiunile companiilor vizate de schimbari, in deosebi cele din energie si domeniul bancar. Am luat ca exemplu doua actiuni cu lichiditate mare care erau lovite direct de masurile anuntate. Valoarea SNP (OMV Petrom) cadea in doar doua zile cu circa 20%, compania fiind vizata de doua dintre masuri: taxa ANRE de 3% din cifra de afaceri si plafonarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- ea mai puternica depreciere o sufera acțiunile Nuclearelectrica, care cadeau cu 18,15% in jurul orei 12:30. Scaderi importante acuza și Romgaz (-4,22%). Petrom (-2,34%) și Banca Transilvania (-2,63%). Principalii indici erau toți pe roșu: BET: 7,164.47 / -2.29% BET-TR: 10,552.14 / -2.03% BET-FI: 33,111.05…

- ASF analizeaza tranzactiile din data de 19 decembrie suspectand posibilitatea existentei unor elemente care intra sub incidenta abuzului de piata. „In situația in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot…

- BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a coborat cu 1,91%, la 7.332,71 puncte, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, s-a depreciat cu 1,74%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna…

- Cele mai mari scaderi erau consemnate la Banca Transilvania (-19,91- ), BRD-GSG (-16,62-) si TMK Artrom (-15-). Cresteri consemnau titlurile Amonil (plus 3,85-) si Electromagnetica (plus 2,05-. Valoarea cea mai mare a tranzactiilor a fost inregistrata in cazul actiunilor Banca Transilvania, de 169,8…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Banca Transilvania, -19,9%, BRD, -16,6%, si OMV Petrom, -12,97%, s-au numarat printre marii pierzatori ai zilei.Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a atribuit un contract pentru furnizarea unui buldozer. Atribuirea a avut loc la data de 3 octombrie, fiind organizata o licitatie pe SEAP. Valoarea totala a contractului a fost de 992.600 de lei, fata de pretul estimativ de 1.000.000 de lei. Firma care…