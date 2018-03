Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua zile, in Rusia au loc alegerile prezidențiale. Un scrutin fara probleme pentru țarul Putin, care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Vladimir Putin se teme totuși de absenteism. O prezența scazuta la urne i-ar știrbi puterea noului țar.

- Rusia nu a primit informatii suficiente despre atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, a declarat ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, punand sub semnul intrebarii acest caz. "Britanicii ascund de noi rezultatele evaluarilor…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a „distrage atentia" de la dificultatile legate de Brexit,...

- Din 23 martie, la TVR va fi difuzata seria de documentare „Flavours of Romania”, realizata de jurnalist britanic Charlie Ottley, autorul faimoasei serii „Wild Carpathia“, prin care Romania a fost promovata in intreaga lume. Charlie Ottley a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“, un…

- Acestia sunt marii prezicatori ai lumii, iar profetiile lor au ecou si astazi. 1. Baba Vanga Vangelia Pandeva Dimitrova, sau Baba Vanga, a murit in 1996, insa profetiile ei se intind pana in secolul 51, data cand credea ca va fi sfarsitul lumii. Baba Vanga si-a pierdut vederea…

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- PSD Cluj ii sustine la Congres pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu Delegatii PSD Cluj la Congresul de sambata al partidului ii vor sustine, pentru functiile pentru care o sa candideze, pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu, urmand sa anunte in cadrul manifestarii si numele…

- Liderul Transnistriei a luat cuvantul la forumul "Вместе с Россией" („Impreuna cu Rusia”) care a fost organizat la Moscova de Fundația „Русский мир” („Lumea rusa”).

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Artista poporului din ex-URSS, Tatiana Karpova, a murit la Moscova, la virsta de 103 ani. Informația a fost publicata pe pagina Teatrului Mayakovsky, in care actrița a jucat mai mult de 50 de roluri. Tatiana Karpova și-a petrecut intreaga viața pe scena, unde a jucat roluri pina la virsta de 95 de ani.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Roxana Ciuhulescu, vedeta postului ProTV, a anunțat inca de anul trecut, atunci cand s-a logodit ca iși mai dorește un copil cu noul sau partener. Daca pana acum totul a fost la nivel de zvon, Roxana a confirma oficial ca este insarcinata.

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Celebra balerina Alina Cojocaru a transmis romanilor un mesaj prin intermediul albumului „ROMANI DE CENTENAR”, editat de revista Q Magazine și dedicat implinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.De la 9 ani lumea baletului, cu generozitate, mi-a deschis uși și posibilitați spre oameni…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018 nu sunt doar despre sport și competiție. O sportiva din Rusia, care a caștigat deja o medalie de bronz a uimit o lume intreaga, nu neaparat pentru performanțele sale, ci mai ales pentru frumusețea pe care o emana.

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Radu Popescu are un trecut duhnind de la o posta a pesedism de calibru greu. Plus alte chestii. Nu doar fiindca taticul lui, Mihai Gabriel Popescu, a fost APR-ist de-al lui Melescanu-SIE, apoi, ani in sir mare, mare mahar al filialei PSD iesene, din vremea lui Solcanu pina in cea a lui Maricel Popa,…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Un site de stiri a acuzat armata rusa ca a lasat practic acces liber pe internet pentru "potentiali inamici" la datele personale ale militarilor, provocand marti mania Ministerului Apararii, relateaza AFP. Site-ul local de stiri Fontanka.ru din Sankt Petersburg a anuntat luni ca oricine putea avea…

- Prabusirea indicelui Dow Jones se resimte marți in intreaga lume. Bursele din Asia au inchis pe scadere, iar cele europene au inregistrat pierderi importante. Analistii spun ca este vorba despre cea mai mare scadere de la referendumul pentru Brexit. Unda de soc a pornit dupa ce principalul…

- Devenita celebra ca fiind rivala Denisei Raducu, una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din lumea manelelor a luat o decizie cat se poate de dificila. Și, fara sa stea pre amult pe ganduri, dupa ce a vazut ce a pațit Denisa, a renunțat la lumea showbiz-ului...

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Federatia Rusa este intr-un razboi informational cu toata lumea, iar Republica Moldova nu trebuie sa fie un stat al acestui razboi. Republica Moldova trebuie sa aiba agenda informationala a sa si interesele sale pe care sa le promoveze. Nu trebuie sa admitem ca televiziunile altui stat sa influenteze…

- Cine a fost macar o data in celebrul loc numit Laptaria lui Enache, sau pe acoperișul Teatrului Național din București, unde era terasa „La Motoare”, nu are cum sa nu și-o aminteasca pe tanti Lili, liftiera cu goblenuri. Ore in șir plimba liftul in sus și-n jos, zambea bland și …cosea. Istoria locului…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- „Fosta superputere, stramtorata la capitolul resurse, incercand sa recaștige pe bani puțini influența de altadata, nu se limiteaza in a angaja doar troli de rețea“ – scrie cronicarul The Washington Post, Anne Applebaum. Ma exista un stoc low-cost „de tineri”, care sunt pasionați de arme, camuflaj, judo…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP. In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Celebra clarvazatoarea oarba care a prezis Brexitul si atacul terorist din 11 septembrie a facut doua predictii pentru anul 2018 care vor schimba lumea intreaga, titreaza The Mirror. Cele mai multe dintre profetiile sale s-au adeverit, iar acest lucru i-a adus renumele de "Nostradamus din Balcani".

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…