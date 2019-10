Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul roman Marius Balo, care executa 8 ani de inchisoare in China, va fi transferat intr-un penitenciar din țara, a anunțat Ministerul Justiției. Curtea de Apel Cluj a dispus recunoasterea...

- Numarul femeilor agresate crește de la o zi la alta. Asistam zilnic la cazuri de femei batute, violate și chiar ucise, iar de multe ori agresorii scapa nevinovați sau sunt prinși mult prea tarziu.

- Polițiștii din Baia de Arieș au oprit in trafic un coleg, in urma unei sesizari ca acesta ar circula cu autoturismul personal fara a avea incheiata asigurarea obligatorie sau cu ea expirata. Polițiștii au filmat tot incidentul, de cand și-au oprit colegul in trafic, inclusiv in sediul poliției. Colegii…

- Fostul șef al SPP, generalul Dumitru Iliescu, acuza ca arestarea lui Liviu Dragnea a a fost decisa la Washington din cauza legaturilor cu Rusia și China. Intr-o postare pe Facebook fostul șef al SPP explica motivele și interesele care au stat la baza acestei decizii.„Executarea fostului lider…

- Un tanar de 17 ani a disparut, miercuri dupa-amiaza, in mare, la Vama Veche. Salvamarii nu pot ajunge la el din cauza valurilor mari, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Dobrogea, persoana in pericol de inec a fost sesizata prin apel pe 112, de la Vama Veche. In zona au pornit o ambulanța…

- Salvatorii SMURD, o nava și un elicopter, intervin la Vama Veche, pentru un tanar de 17 ani in pericol de inec. Dispariția acestuia a fost semnalata la numarul de urgența 112, miercuri la pranz. „S-a primit apel pe 112 prin care se sesizeaza faptul ca o persoana este in pericol de inec. La fața locului…

- Ianis Hagi (20 de ani), fotbalistul lui Genk, transferat in aceasta vara, de la FC Viitorul, a acordat un interviu site-ului FIFA in care a vorbit despre echipa nationala, calificarea la Jocurile Olimpice si comparatiile cu tatal sau, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il atenționeaza…

- Aflata in scandal cu șefa postului public, Doina Gradea, Marina Almașan e convinsa ca va fi scoasa din grila de toamna, dupa ce, sambata trecuta, a avut ultima sa emisiune la TVR. Marina Almașan, cea mai longeviva vedeta de pe micul ecran, pare sa aiba zile fripte in TVR, in urma razboiului pe care…