Profesorul de religie care a lasat insarcinata o eleva de la liceul din Arieșeni, județul Alba, a recunoscut copilul și a inițiat, impreuna cu mama, procedurile pentru emiterea unui nou certificat de naștere al bebelușului, transmite MEDIAFX.

Eleva de la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie din Arieseni, județul Alba, care a ramas insarcinata la varsta de 17 ani, in timp ce era in clasa a XI, i-a anunțat pe reprezentanții casei de tip familial in care locuia ca va avea un copil, le-a spus ca vrea sa pastreze sarcina, dar nu a vrut sa dezvaluie identitatea tatalui, potrivit directorului…