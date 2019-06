Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de religie care a lasat insarcinata o eleva de la liceul din Arieșeni, județul Alba, a recunoscut copilul. Conform Mediafax, acesta, impreuna cu mama, a inițiat procedurile pentru emiterea unui certificat de naștere al bebelușului.

- Profesorul de religie din Arieșeni acuzat ca a lasat insarcinata o minora care ii era și eleva, și-a recunoscut, miercuri, 19 iunie, copilul, potrivit unui comunicat transmis de Direcția generala de asistența sociala și protecția copilului Alba. Comunicatul instituției ”L.M., s-a nascut la data de 08.12.2000,…

