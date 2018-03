Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, din Vaslui, acuzat ca dupa un scandal in scoala in care invata prietena lui, in varsta de 14 ani, a injunghiat-o de fata cu mama fetei, a fost arestat preventiv. Adolescenta este internata in spital, in stare stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cand vine vorba de intrebari fulger, majoritatea oamenilor se blocheaza si exista posibilitatea ca raspunsul dat sa fie unul gresit. Este si cazul unei eleve din Barlad, care in cadrul unui concurs de miss a reusit sa spuna ca Rusia este capitala Angliei.

- Un barbat din Bucuresti, recidivist, arestat ultima data pentru furt, la inceputul acestui an, a fost eliberat din arestul Sectiei 12 din greseala. Barbatul a fost condamnat, insa, in decembrie anul trecut, pentru ca a condus fara permis si sub influenta alcoolului, iar instanta precizase la revocarea…

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Informatii socante ies la iveala cu privire la barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in Capitala. Surse din Politia Capitalei au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere…