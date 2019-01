Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul II de pensii va fi distrus, in cateva trimestre, daca va fi aplicata noua ordonanta de urgenta privind masurile fiscal-bugetare, a apreciat, miercuri, Dragos Neacsu, directorul general al Erste Asset Management, care este membra a Fundatiei Romanian Business Leaders.

- Camera Deputaților a aprobat, in calitate de for decizional, un proiect legislativ in acest sens, care fusese respins de Senat in urma cu doi ani. La jumatatea acestei saptamani, deputații au adoptat cu 262 de voturi „pentru” și doar un vot impotriva, un proiect legislativ referitor la pacienții diagnosticați…

- Mai multi parlamentari au depus la Senat un proiect legislativ care prevede infiintarea Registrului de Evidenta a persoanelor cu intoleranta la gluten, dar introduce si obligatia ca spitalele, gradinitele si scolile sa asigure portii de mancare fara gluten.

- Schimbari majore pentru gorjenii, și nu numai, care stau la casa. Parlamentarii vor sa adopte un proiect de lege care ii va obliga sa se racordeze la serviciul public de canalizare. In caz contrar, amenzile se ridica intre 2.000 și 4.000 de lei. Totul este prevazut intr-un proiect de act normativ care…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, de ce, in urmatoarea perioada, un risc ridicat de creștere a inflației il reprezinta condițiile de pe piața muncii.Citește și: ALERTA - NEBUNIE in Parlament: ALDE a lasat PSD in offside. Proiect votat alaturi…

- Parlamentarii ALDE au depus un proiect care instituie egalitatea în materie de salarizare între români si straini. Partidul a mai transmis ca s-a consultat în acest sens cu mediul de afaceri.

- Numarul tot mai mare al tinerilor care ajung la spital dupa ce consuma substante psihoactive, 66 au primit ingrijiri la Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi, pana la data de 30 septembrie 2018, a pus pe jar autoritatile.

- Earth BioGenome Project (EBP) este ''urmatorul proiect ambitios din domeniul biologiei'' dupa Human Genome Project, un demers care a costat 3 miliarde de dolari, s-a desfasurat timp de 13 ani si a fost finalizat în 2003.