Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei Tomisului, profesorul de muzica de la Scoala ”Nicolae Tonitza” este si calugar, fiindu-i interzis sa mai slujeasca dupa aparitia acestor informatii. De asemenea, in functie de evolutia anchetei, barbatul ar putea fi deferit Consistoriului monahal, au mai precizat…

- Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei Tomisului, profesorul de muzica de la Scoala "Nicolae Tonitza" este si calugar, fiindu-i interzis sa mai slujeasca dupa aparitia acestor informatii. De asemenea, in functie de evolutia anchetei, barbatul ar putea fi deferit Consistoriului monahal, au…

- In data de 25.09.2018, in intervalul orar 06.00 24.00, politistii locali au actionat pentru descurajarea si prevenirea faptelor antisociale de pe raza competenta si in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la: mentinerea curateniei, tulburarea ordinii si linistii publice, asigurarea…

- Politistii locali au actionat in data de 12.09.2018, in intervalul orar 06.00 24.00, pentru descurajarea si prevenirea faptelor antisociale de pe raza competenta si in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la: mentinerea curateniei, tulburarea ordinii si linistii publice, asigurarea…

- WC public la preț de apartament. Asta au primit locuitorii din Constanța, unde primaria a platit aproximativ 3 milioane de euro pentru reabilitarea Parcului Arheologic și peste 150.000 de euro pentru construirea a trei WC-uri publice, de 18 mp fiecare, relateaza...

- Primaria Comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului si Registru…

- Dragostea pluteste in aer la Constanta. Dovada in acest sens sta o cerere in casatorie surprinsa astazi la Constanta. Viitorul mire nu a apelat la fel de fel de accesorii pentru a o surprinde pe aleasa inimii ci s a multumit sa ii ofere acesteia un buchet de flori si inelul de logodna intr un loc in…

- Constanta are o traditie extraordinara in ceea ce priveste activitatea sportiva. Povestile sunt depanate, astazi, pentru cititorii „Cuget Liber”, de profesorul Martisor Hondrila, antrenor emerit, stabilit de curand in Germania. Promovari, retrogradari, turnee „Baschetul feminin a prins mai putin la…