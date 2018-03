Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu și președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, au avut un schimb acid de replici, in direct la Antena 3. Totul a inceput, dupa ce Gigel Știrbu a afirmat ca emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț Cristache la TVR s-a transformat intr-o ”Hazna”.Citește…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale si doi ofiteri sunt cercetati disciplinar in urma perchezitiilor gresite efectuate de politistii din Prahova la locuinta profesorului de Istorie, Corneliu Riegler, din Capitala, In februarie, mascatii i-au spart usa profesorului de Istorie. Ei cautau…

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Iata mesajul lui Tudorel Toader: "Pentru corecta informare a opiniei publice:Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei…

- Mijlocașul francez nu i-a mai dat gol portarului nostru, ca la CE 2016, dar lipsa lui de fair-play a fost decisiva in stabilirea rezultatului final. La Euro 2016, in minutul 88 al partidei Franța - Romania (2-1), Dimitri Payet ii marca lui Ciprian Tatarușanu un supergol. Golul victoriei "cocoșilor"…

- PNL va ataca la CCR legislatia care "distruge Pilonul II de pensii" Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan Foto: Arhiva România va avea, peste 20 de ani, cei mai saraci batrâni din Uniunea Europeana, sustine prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, care acuza coalitia aflata la…

- Mai mulți pacienți din Ramnicu Valcea, cu plangeri de malpraxis in ancheta, au hotarat sa vorbeasca deschis despre felul cum au fost tratați de medici pentru a aduce o schimbare. Chiar daca pentru parinții și copii lor nu mai pot face nimic, spera sa previna alte cazuri. O sala aproape goala și o masa…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a criticat bilantul DNA prezentat miercuri dimineata. Acesta a precizat ca nu ar fi vazut „vreodata o mizerie mai mare” decat „asa-zisul bilant”, ulterior aducand o completare ironica la adresa institutiilor prezente in sala. In acelasi stil acid, vicepresedintele ALDE,…

- Se pare ca omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg nu a avut nicio portița de scapare din calea „sistemului”. In mijlocul acuzațiilor explozive care vizeaza cel mai inalt nivel al serviciilor de informații din Romania, ies la iveala noi probe care arata ca procurorii cunoșteau, de fapt, adresa…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, Marco Giungi, context in care prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investitiilor italiene in Romania in vederea participarii la planul de modernizare a infrastructurii…

- Profesorul de Istorie din Capitala, Corneliu Riegler, in al carui apartament au dat buzna mascatii, din greseala, in cautarea unei femei suspecte de inselaciune, i-a filmat pe cei care i-au spart usa in timp ce ii cereau sa se inteleaga „ca oamenii“. Prinsi in fapt, agentii s-au comportat ca niste elevi…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Un nou scandal este pe cale sa izbucneasca in lumea mondena. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania , va prezinta detaliile unui caz uluitor: fosta sotie a lui Christian Sabbagh, Louise, ar fi hartuita de mama secretarului de stat in MAE Cristian Winzer sau “Ken de Romania”, asa cum este supranumit, datorita…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o reactie extrem de dura dupa ce in presa au iesit la iveala noi dezvaluiri care scot in evidenta abuzuri ale unor procurori DNA. Tariceanu sustine ca astfel de lucruri ne demonstreaza ca Romania nu are un stat de drept in sensul adevarat al cuvantului."Sunt…

- Un elev a ramas fara un testicul, dupa ce a fost batut intr-un liceu din Constanța. Adolescentul a fost operat de urgența, insa nu s-a putut recupera in urma loviturii puternice pe care a primit-o in zona inghinala. Revoltați, parinții tanarului l-au dat in judecata pe profesorul de serviciu. Cazul…

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova si alti 22 de angajati ai penitenciarul au fost ridicati de mascati, potrivit Romania TV. Dintre acestia, opt au fost retinuti. Ei sunt acuzati ca au batut mai multi detinuti, pacienti ai Spitalului Penitenciar Rahova. Acțiunea a fost organizata de procurorii…

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta critica masurile fiscale luate de PSD și ii acuza pe foștii sai colegi de minciuna. Fostul președinte al PSD spune ca sub conducerea lui Dragnea, partidul da dovada de dispreț fața de alegatorii sai iar țara va ajunge in aceeași situație ca și in 2010. Victor…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.

- Un nou caz groaznic petrecut la o scoala din Romania. Un elev de clasa a sasea si-a luat la bataie profesorul si doar interventia politiei l-a scapat pe dascal din mainile agresorului. Totul s-a intamplat la o scoala din judetul Dambovita. Baiatul este deosebit de agresiv, spun dascalii si cer mutarea…

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general, Elvila, la evenimentul dedicat listarii companiei pe piata AeRO.

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, acuza delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false. Astfel s-ar fi format opinia negativa a oficialilor europeni privind modificarile facute la legile justiției.

- Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite si al statului national Romania, s-a nascut pe 20 martie 1820, la Barlad sau.... la Husi. Intre cele doua localitati inca se mai dau lupte pentru detinerea adevarului.

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Lovitura dura pentru premierul demisionar, Mihai Tudose! Dupa afirmatiile vizavi de autonomia Tinutului Secuiesc, afirmatii care au facut valva in randul maghiarilor si nu numai, iata ca fostul premier se vede nevoit sa dea explicatii in fata procurorilor.Avocatul Corneliu Popescu a depus…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- Jurnalul, unul dintre cele mai citite ziare quality din Romania, da astazi startul unui concurs de nota 10, cu premii in valoare de 32.690 de lei.Tot ce trebuie sa faci este sa te abonezi pana pe...

- Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova, dupa ce a fost extradat din Anglia, informeaza Romania TV. Avocatul acestuia sustine ca tanarul nu a primit niciun tratament in inchisoare, el fiind bolnav de schizofrenie. A

- Noul vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codrut Olaru, a declarat vineri ca este in interesul ministrului Justitiei ca independenta procurorilor sa fie o certitudine si ca aceasta independenta sa nu devina "o figura fara fond". In cadrul sedintei CSM, Codrut…

- Omul care a calatorit in aproape toate tarile lumii, despre Cluj: "Este un oras istoric, este un oras frumos, o sa revin aici" Profesorul turc Orhan Kural este o personalitate foarte cunoscuta in tara sa natala dar si pe multe meridiane ale globului. Intr-un interviu pentru ZIUA de CLUJ acesta a vorbit…

- Inevitabil, Nicolae Stanciu va parasi Belgia in aceasta iarna dupa ce a ajuns la un acord cu conducerea lui Anderlecht, dar si cu Sparta Praga. Totusi, in toiul negocierilor, o echipa din zona Golfului s-a aratat interesata de fotbalistul roman de 24 de ani. Goal.com scrie ca echipa din…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- “Din totalul gospodariilor din România, aproape doua treimi (65,6%) au avut în anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrându-se în mediul urban. (...) În anul 2017, 68,6% dintre gospodariile din România au avut acces la reteaua de internet…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Romania a intrat 'in lumea buna' a lumii dupa ce a decis sa achizitioneze armele americanilor, apoi s-a raliat la dorinta Uniunii Europene de creare a unei strategii de aparare a Europei. Nu de aceeasi parere este si jurnalistul Catalin Tache. Acesta spune ca aceasta este o greseala imensa a tarii…

- Ion Iliescu este consecvent in declarațiile pe care le face, fara mare placere, despre evenimentele din decembrie 1989. Nu a recunoscut niciodata implicarea intr-un complot impotriva lui Nicolae Ceaușescu. Dar lucrurile nu stau chiar așa, potrivit spuselor generalului Nicolae Militaru, unul dintre…