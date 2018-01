Stiri pe aceeasi tema

Ziarul rus „Kommersant" a publicat cateva detalii din dosarul penal din Rusia, deschis pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, pentru tentativa de organizare a unui omor. Potrivit noilor informatii din ancheta, democratul ar fi incercat sa-l asasineze pe oponentul sau politic Renato Usatii, lider…

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera.

Banel Nicolita a aflat ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit.

Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisie de Sanatate din Camera Deputaților, cel care l-a reclamat inițial pe chirurgul Mihai Lucan, a ajuns miercuri 3 ianuarie, la sediul DIICOT din București, unde da declarații cu privire la cazul medicului Lucan, anunța TVR.

Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, in prima zi de Craciun, consumasera foarte mult alcool inainte de a se sinucide, a declarat prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iasi, Carmina Pascal.

Renumitul profesor doctor Mihai Lucan ar fi incercat sa opreasca investigatiile DIICOT. Ar fi vrut sa ascunda banii despre care se suspecteaza ca au fost obtinuti ilegal si sa se razbune pe colegii care-i stateau in cale, indiferent de consecinte. Informatiile apar in referatul prin care s-a propus…

Tatal unei mega-vedete de la Antena negociaza dur cu Kanal D si TVR pentru un show culinar! are toate detaliile despre proiectul care promite sa le faca concurenta acerba reality-show-urilor deja consacrate "Masterchef" si "Chefi la cutite".

Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

Procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul „Black Cube", in care e ivestigheaza spionarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este in derulare o a doua comisie rogatorie in Israel. Urmeaza ca aceasta comisie sa se intoarca in Romania si mai urmeaza o constatare tehnica, ar fi…

Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…

Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

Nelson Mondialu' l-a "spulberat" pe Strugurel Irlandezu, pe care l-a numit "maimuta de circ" si "libidinos". In plus, interlopul clujean l-a acuzat pe cel care l-a amenintat ca, impreuna cu familia sa, isi castiga existenta din cersit.

Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus "hai s-o facem" este, de-a dreptul, uluitor!

Acum 9 luni, Ileana Ciuculete s-a stins din viața, indurerand intreaga lume artistica din Romania. Și, așa cum era de așteptat, pomana celebrei artiste va fi un moment solemn, desfașurat la cimitirul unde se odihnește pentru vecie cantareața, loc in care fostul ei soț, ajutat de nașa, se va ocupa de…

are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in "Inchisoarea iadului", se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

ZIUA de Constanta este in masura sa prezinte detalii exclusive din dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au anuntat dispunerea urmaririi penale fata de Decebal Fagadau, la data presupuselor fapta viceprimar al municipiului Constanta, actual…

Speak e indragostit nebuneste de "Libelula" lui, asa ca a facut pasul urmator: a prezentat-o parintilor! a aflat cum a reactionat mama cantaretului cand a cunoscut-o pe Stefania si ce parere are despre focoasa bruneta.

Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care "atentase" catelul unui domn cam... recalcitrant.

Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita…

Andreea Sasu i-a spus din nou "Pa-pa" lui Philipp Plein si se jura ca, de data asta, despartirea e definitiva. Romanca a dezvaluit, in exclusivitate adevaratul motiv pentru care ea si celebrul designer au decis sa puna punct relatiei pentru totdeauna.

a aflat motivul pentru care a fost retinut "Pablo Escobar" al Romaniei. Dupa ce a amenintat un bodyguard si familia acestuia, Vasile Ciobanu a recidivat si ar fi determinat-o pe avocata celui care l-a evacuat din club sa renunte la caz.

Mihaela si Ionel Danciulescu au reusit sa-si salveze casnicia. Acuzat ca ar fi avut o relatie extraconjugala, directorul sportiv al "cainilor" a fost iertat de sotie, care a "rupt" actele de divort. va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.

Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului.

In urma cu doua zile, un scandal de proportii a cutremurat lumea fotbalului romanesc. O tanara a declarat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca ar fi fost agresata, in timpul partidei dintre FCSB si Hapoel Beer Sheva, de catre sotia unui fotbalist ce evolueaza pentru gruparea ros-albastra. Acum, detalii…

Dumitru Bucsaru, patronul fostei formatii Unirea Urziceni, nu s-a multumit sa tepuiasca doar fotbalisti, dupa o reteta pe care v-am prezentat-o, pe larg. Milionarul l-a lasat fara casa inclusiv pe Felix Grigore, "mana dreapta" a sefului de la FRF.

„Sapte sate ca sa se auda peste 70 de vai" - acest vers l-a inspirat pe primarul din Ulmeni, Lucian Morar, sa-si faca o nunta cum nu s-a mai auzit in Romania. 7.000 de oameni sunt asteptati in sapte locatii diferite, pentru a petrece alaturi de politician si de sotia sa, cantareata de muzica populara…

O nunta, sapte sate! El - primar intr-un orasel de provincie, ea - cantareata de muzica populara, impreuna - formula perfecta pentru o nunta istorica in Romania! a aflat detalii incendiare despre nunta cu 7.000 de invitati care va avea loc, sambata, pe raza a sapte…

Dupa ce Florin Salam a fost implicat intr-un scandal de proxenetism, Puiu Gheorghiu a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro. Fostul impresar al manelistului a facut declaratii despre situatia in care se afla artistul pe care l-a reprezentat pana de curand.