Profesorii vor putea intra inarmati in clasa Unde in alta parte decat in Statele Unite: congresul statului Florida a adoptat o lege care le permite cadrelor didactice sa vina cu o arma de foc in clasa, o masura extrem de controversata si cu putine sanse de eficienta. Obiectivul noii legi, care urmeaza sa fie promulgata fara ezitare de guvernatorul republican de Florida, […]

- Congresul statului american Florida a adoptat miercuri o lege care le permite cadrelor didactice sa vina cu o arma de foc in clasa, o masura extrem de controversata si a carei eficienta ramane de dovedit, relateaza AFP. Obiectivul noii legi, care urmeaza sa fie promulgata fara ezitare de guvernatorul…

