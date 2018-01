Stiri pe aceeasi tema

- Vesti imense pentru toti profesorii. Chiar daca nu mai este sigur ca va fi ministru in cabinetul Vioricai Dancila, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a oferit bomba serii. In direct la Romania TV, Pop i-a anuntat pe profesori ca vor primi vouchere de vacanta pentru 2018 chiar de Ziua Indragostitilor.Citește…

- „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramânerea sa în noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, însa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este în Guvern „pe…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, suspendarea cursurilor in zeci și gradinițe, la nivel național. Și pe plan local s-au mai luat astfel de decizii, masura fiind aplicata la Sinaia, din cauza vremii, și la Teișani, din cadrul condițiilor meteo.

- Cadrele didactice vor primi, incepand cu luna martie 2018, vouchere de vacanța, dupa cum a anunțat ministrul Educației Naționale. Tichetele de vacanța vor avea o valoare de maxima de 1.450 de lei. Ceea ce trebuie sa știe dascalii este faptul ca aceste tichete sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in ...februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au…

- "Incepand cu luna viitoare, vom deschide finantarea pentru voucherele de vacanta. Avem 390 milioane de lei, pe care, conform legii, trebuie sa ii acordam pana in luna noiembrie. in luna februarie, vom face deschiderea, urmand ca, in functie de cum se organizeaza inspectoratele scolare, in lunile martie,…

- Liviu Pop, Ministrul Educatiei, sustine ca voucherele de vacanta ar urma sa fie platite in luna martie. „Incepand cu luna viitoare, vom deschide finantarea pentru voucherele de vacanta. Avem 390 milioane de lei, pe care, confo...

- „Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. (...) S-au platit toate salariile. Azi am platit 1.106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop.…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat sambata, la un post central de televiziune, ce se va intampla de acum incolo cu data la care profesorii iși incaseaza salariile, dupa ce, in ianuarie, ele au intarziat cateva zile. Acesta a facut precizari și referitoare la voucherele de vacanța de care ar…

- TICHETE DE VACANTA 2018 pentru profesori. Anuntul facut de ministrul Educatiei Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat, in direct la ##romaniatv, ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei. „Am luat salariile…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat, la Bistrita, ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei, informeaza AGERPRES . “Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. Prin ordin de ministru, toti…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a fost informat de directorii de școli cu privire la faptul ca statele de salarii au fost modificate la Inspectoratul Școlar Gorj, fara acordul lor. Potrivit unor surse, Pop ar fi promis ca trimite din nou Corpul de Co...

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Anul scolar 2017-2018 a inceput la 11 septembrie și insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018). Vacantele elevilor din toate ciclurile de…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- BANI…Veste buna pentru cadrele didactice din Vaslui care asteapta sa primeasca banii obtinuti prin sentinte judecatoresti. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat ca in aceasta saptamana Guvernul va aloca, printr-o Hotarare, banii necesari pentru plata restantelor, sumele urmand a proveni din fondul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat, joi, ca saptamana viitoare Guvernul va aloca, printr-o Hotarare, banii obtinuti de cadrele didactice prin sentinte judecatoresti, sumele urmand a proveni din fondul de rezerva al Ministerului si din economiile pe care le-au realizat unele inspectorate scolare.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, spunand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. In plus, Pop afirma ca exista manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”.

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul, care nu este deloc imbucuratoare. "Datele statistice indica urmatoarele: in anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia…

- Structura examenului de Bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regandite. Asta considera ministrul Educației, Liviu Pop, care este de parere ca și consilierea si orientarea scolara trebuie imbunatatite. Liviu Pop a prezentat, intr-o postare pe Facebook, o statistica referitoare la absolventii…

- Dupa ce Ministrul Educației a anunțat ca se ia in calculca profesorii din școlile de renume sa fie incadrați pe o grila diferita de salarizare fața de restul cadrelor didactice, Didactic.ro-un produs Intuitext a realizat un sondaj in randul profesorilor pentru a afla ce cred aceștia despre plata…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca unitatile de invatamant care sunt nefolosite de foarte multi ani vor fi cedate autoritatilor locale. Pop a precizat, vineri, la Galati, ca a solicitat inspectoratelor scolare judetene din tara sa faca o situatie exacta a scolilor care nu mai sunt folosite…

- Informatia apare intr-un document parafat si semnat recent de ministrul Liviu Pop, prezentat de Profit.ro. "Apreciez ca se poate reglementa un model de contract pe care studentii care urmeaza cursuri universitare subventionate de stat sa-l semneze la inceputul studiilor care sa prevada ca sunt de acord…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat duminica la Iasi, i-a acuzat pe liberalii ieseni ca blocheaza constructia de noi camine pentru studenti in oras, cerand conducerii PNL sa explice de ce reprezentantii liberali nu au votat planurile de urbanism in Consiliul Local, scrie News.ro. Pe de alta parte,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca "statul paralel" inseamna "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie". El mai spune ca rezista, oricat ar incerca acesti oameni sa il "determine sa nu reziste", iar…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca „statul paralel“ inseamna „acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie“. Pe de alta parte, Pop da asigurari: el rezista. In schimb, Sorin Campeanu, fost ministru al…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sustinut, duminica, la Iasi ca invatamantul va avea in 2018 cel mai mare buget din ultimii zece ani, care sa asigure inclusiv majorarile salariale promise, dar el nu a putut preciza cat inseamna aceasta crestere a bugetului, motivand ca depinde si de proiectele europene…

- Liviu Pop a spus, intr-o conferinta de presa, la finalul Consiliului Nationale a Rectorilor de la Iasi, ca bugetul pentru educatie in 2018 va fi cel mai mare din ultimii 10 ani si ca vor fi asigurate toate cresterile salariale promise. "Vom avea un buget maximal, va fi cel mai mare buget din…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, sambata, la Iași, ca manualele de clasa a V-a vor in școli incepand de luni dimineața. Editurile care nu au facut livrarile vot fi sancționate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, sambata, la Iasi, ca manualele de clasa a V-a vor in scoli incepand de luni dimineata, editurile care nu au facut livrarile urmand a fi sanctionate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere. ‘In 17 noiembrie era termenul de livrare…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca cel "mai mare deranj" pe care l-a facut in mandatul sau este cel legat de materialele didactice auxiliare, precizand ca este problema "baronilor manualelor", a "evazioniștilor" in ce masura au reușit sa impuna in opinia publica…

- Contractul de finantare pentru formarea a 55.000 de cadre didactice din ciclul primar si cel gimnazial, a carui valoare se ridica la 42 de milioane de euro, a fost semnat, marti, de Ministerul Educatiei Nationale si cel al Fondurilor Europene. „La tara exista o vorba: orice lucru inceput…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”. El spune ca „deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma într-un interviu acordat AGERPRES ca cel "mai mare deranj" pe care l-a facut în mandatul sau este cel legat de materialele didactice auxiliare, precizând ca este problema "baronilor

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca cel "mai mare deranj" pe care l-a facut in mandatul sau este cel legat de materialele didactice auxiliare, preciz&aci...

- Ministrul Educației, Liviu Pop a declarat la TVR ca de o luna de zile toate manualele sunt disponibile pe site-ul edu.ro și ca toate unitațile școlare au comandat aceste manuale. Potrivit ministrului, unele edituri au livrat manualele, altele așteapta termenul maxim de livrare din anumite motive. ”Nu…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a publicat pe contul sau de Facebook Legea manualului scolar. "Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist", a scris acesta, care i-a îndemnat sa se potoleasca.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a prezentat miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, noul proiect de lege privind manualele scolare. Acesta a subliniat ca proiectul va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. Ministrul spune ca aceasta lege incearca sa impuna un singur manual scolar…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca, prin urmatoarea rectificare bugetara, vor fi asigurate salariile dascalilor pana la sfarsitul anului si, de asemenea, o parte din sumele necesare pentru plata sentintelor judecatoresti.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat vineri, la Craiova, ca, prin urmatoarea rectificare bugetara, vor fi asigurate salariile dascalilor pana la sfarșitul anului și, de asemenea, o parte din sumele necesare pentru plata sentințelor judecatorești. Potrivit lui Pop, în cazul în…

- Ministrul a subliniat ca nu este vina necalificatilor ca lucreaza in sistem, ci a sistemului care nu s-a calibrat, fapt pentru care anul viitor se va organiza concurs de titularizare inaintea transferului. "Sa fie inteles de toata lumea. Daca se elibereaza un post la un liceu, acel post poate fi ocupat…