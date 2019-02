Profesorii romani vor fi evaluati dupa modelul japonez "Un lucru interesant este evaluarea profesorilor din zece in zece ani. Toti profesorii sustin dupa un program de formare la disciplina pe care o preda si celalalt in metodele noi de pedagogice. Ne gandim ca o asemene abordare vom putea avea si noi. Nu inseamna ca de maine, nu inseamna ca profesorii sa se teama. E o idee, pana va ajunge in lege, calea e lunga. (...) Un proces de evaluare trebuie sa gandim indiferent ca e modelul japonez sau altul pentru ca in invatamantul superior il avem si constat ca acest lucru ne-a motivat", a explicat Andronescu, potrivit Mediafax. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

